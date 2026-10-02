  • 2 octubre, 2026

Locales

Conmemoraron el Día del Mutualismo

Oct 2, 2026

El Gobierno de la Ciudad de Brinkmann conmemoró el Día Nacional del Mutualismo con un acto realizado en la tarde de este jueves en la Plazoleta de la Familia, junto a las instituciones educativas que promueven el mutualismo y el cooperativismo escolar: la Mutual Escolar «Rojinegra» del Instituto Sarmiento, la Mutual «Baduni» del CEIJA, la Cooperativa Escolar «Haz de Unión» de la Escuela Manuel Belgrano, «Vínculos» del IPEMyT e «IMB Coopera» del Instituto Secundario Manuel Belgrano.

La actividad tuvo como propósito revalorizar el trabajo de las mutuales y cooperativas, instituciones de la economía social que buscan dar respuestas colectivas a necesidades individuales. Durante el acto, el intendente municipal Mauricio Actis, y Amílcar Poletti, en representación de Mutual Centro, fueron los principales oradores y destacaron la importancia de estas organizaciones y de los valores que promueven en la comunidad.

Previamente, las escuelas participantes compartieron una jornada de encuentro e intercambio de experiencias, conocimientos y juegos, fortaleciendo los valores del esfuerzo mutuo, la cooperación y el espíritu de equipo. Una iniciativa que reafirma el compromiso de Brinkmann con la educación en solidaridad y el fortalecimiento del movimiento mutualista y cooperativista desde las nuevas generaciones.