Consejo Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación: Córdoba presentó su modelo de gestión

El Consejo Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación (COFECyT) llevó adelante su 1ª Asamblea General Ordinaria 2026 en la provincia de Santiago del Estero, con la participación de autoridades nacionales y representantes de todas las jurisdicciones del país.

El encuentro tuvo como objetivo principal fortalecer la articulación federal en materia de ciencia, tecnología e innovación, así como definir lineamientos estratégicos para el año en curso.

Durante la jornada se abordaron temas centrales vinculados al desarrollo científico-productivo, entre ellos la transferencia tecnológica a espacios productivos, la vinculación científico-tecnológica y las oportunidades de cooperación internacional a través de programas como ECOS, CABBIO, ICGEB, CYTED y AMSUD. También las oportunidades que se presentan para el desarrollo de empresas de base tecnológica y la participación y aporte de investigadores en entornos socio-productivos.l.

La Provincia, representada por secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Gerardo García Oro, expuso un modelo de gestión prospectivo, orientado a resultados, centrado en la articulación entre el sistema científico, el sector productivo y el Estado. En este sentido, subrayó la importancia de reducir las barreras informativas y de considerar la información como un bien público clave para fortalecer la vinculación y la innovación.

En materia de vinculación científico-tecnológica, Córdoba propuso consolidar una red de agentes especializados y promover la participación de las Unidades de Vinculación Tecnológica (UVT) como nodos operativos del sistema.

En la misma línea, se planteó la iniciativa de constituir un Sistema Provincial de Equipamiento y Servicios, basado en un inventario interoperable de laboratorios, equipamiento especializado e infraestructura tecnológica. Asimismo, se propuso desarrollar manuales de vinculación que establezcan criterios básicos en aspectos como modelos de contratos, propiedad intelectual, valorización de intangibles y condiciones de acceso al financiamiento.

Por otra parte, en el eje de cooperación internacional, se planteó una estrategia selectiva orientada a la inserción en cadenas globales de innovación, destacándose el acuerdo alcanzado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba con el sistema de innovación del estado de Illinois, como puerta de entrada a ecosistemas de alto valor y una experiencia que ya está repitiéndose con otros espacios académicos globales.

En esta agenda, Córdoba propuso avanzar en un posicionamiento internacional conjunto, mediante la elaboración de materiales que integren y visibilicen las capacidades de la ciencia Argentina.

Asimismo, la Provincia planteó la necesidad de trabajar bajo una perspectiva federal en protocolos de bioprospección, en línea al Protocolo de Nagoya y orientada a generar condiciones para la expansión y seguridad jurídica de investigaciones basadas en recursos naturales.

En relación con el desarrollo productivo, se destacó el impulso a empresas de base tecnológica y la inserción de investigadores en el entramado productivo, en articulación con organismos como el CONICET y programas provinciales, promoviendo además el uso compartido de equipamiento científico.

Finalmente, se propuso que el Comité Ejecutivo del COFECyT actúe como un facilitador para brindar mayor agilidad a la resolución de trámites regulatorios, el acceso a insumos estratégicos para la investigación y la coordinación con otros organismos del ámbito público y privado, favoreciendo el desarrollo de proyectos de I+D+i.

La Asamblea también incluyó la presentación de resultados de la Mesa Regional del NOA, una detallada descripción de los programas vigentes de la Agencia I+D+i y se brindó información específica sobre las acciones y procesos que lleva adelante el CONICET, expuesto por el representante del COFECyT en el directorio del organismo.

En representación de la Región Centro

Como cierre, se definieron acuerdos y lineamientos de trabajo para 2026, reafirmando el compromiso de consolidar una política científica de carácter federal, destacándose la designación de la provincia de Córdoba como representante de la Región Centro en el Comité Ejecutivo del Consejo. Esta representación fortalece el rol de la Provincia en la toma de decisiones federales y consolida su posicionamiento como actor relevante en la construcción de políticas públicas en el sector.

En este marco, la provincia de Córdoba reafirma su compromiso con el fortalecimiento de una agenda científica y tecnológica federal, destacando la importancia de consolidar vínculos estratégicos con las demás jurisdicciones y organismos nacionales.

A través de su participación activa en el Consejo Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación, Córdoba continúa impulsando políticas orientadas a potenciar la innovación, la transferencia de conocimiento y el desarrollo productivo, posicionándose como un actor clave en la construcción de un sistema científico más integrado y equitativo a nivel nacional.