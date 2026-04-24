Convenio: Hospitales tendràn Unidad Hospitalaria de Procuraciòn de Organos

El ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer, encabezó la firma del convenio para que los hospitales Misericordia y de Niños, tengan su Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos para trasplante (UHPROT), en el marco del programa nacional Procurar.

Con su implementación se busca que ambas instituciones provinciales puedan incrementar la disponibilidad de órganos y tejidos para trasplantes, mediante la promoción en la comunidad hospitalaria de una actitud positiva hacia la donación, la trazabilidad e integralidad de la información en el Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante (SINTRA) y la capacitación de los recursos humanos especializados en procuración y trasplante.

Al respecto, Pieckenstainer manifestó: “Esto es una muestra del compromiso que tiene Córdoba con la donación, la procuración y el trasplante”. En este marco, destacó la labor articulada de toda la red hospitalaria provincial y el compromiso de los equipos médicos.

En este sentido, vale recordar que ya funciona una unidad de este tipo en el hospital San Roque, el primer centro de salud del ámbito provincial que incorporó esta iniciativa, y que se sumó a las unidades en los hospitales de Urgencias, Privado y el Sanatorio Allende.

La iniciativa tiene como objetivo sostener el trabajo del programa provincial Córdoba Procura, a cargo del Ente Coordinador de Ablación e Implante de Córdoba (Ecodaic); que promueve un modelo organizacional que fortalece la detección, selección y tratamiento de potenciales donantes, desde un abordaje ético, profesional y humanizado.

Romina Quiroga, directora del Ecodaic, valoró la importancia de este convenio y resaltó: “Con estas nuevas unidades renovamos el compromiso de dar respuesta a todos nuestros pacientes. Es necesario que sigamos trabajando y fortaleciendo el sistema público de procuración”.

Por su parte, Richard Malan, vicepresidente del Incucai, afirmó: «Córdoba siempre ha sido una provincia que ha marcado el rumbo en el país en términos de procuración. Ver este compromiso hoy, con la firma de estos convenios y la puesta en marcha de nuevas unidades, confirma que la provincia sigue apostando a un sistema público fuerte y eficiente».

Además, destacó el rol del Hospital de Niños, cómo referente a nivel nacional en procuración pediátrica. “Para nosotros, es un ejemplo a seguir. Ser el máximo procurador pediátrico del país no es algo que se logre de un día para otro; habla de años de trabajo, de formación de equipos y de una decisión política institucional clara”.

Por su parte, el secretario de Salud y Gestión Territorial, Gustavo Klein, expresó: “Este trabajo conjunto con el INCUCAI nos permitirá incrementar la disponibilidad de órganos para trasplantes, mejorar la trazabilidad de la información a través del sistema SINTRA y continuar fortaleciendo la capacitación de nuestros equipos de salud. Sabemos que cada avance en este camino significa más oportunidades para quienes esperan un trasplante. Más donación es más vida”.

La firma del acta ratifica la incorporación de los procesos de procuración dentro de los objetivos institucionales de ambos centros de salud.

En este marco, Andrés Gomila, director del Hospital de Niños, destacó: “La creación de esta unidad representa un paso muy importante para nuestro hospital, porque fortalece el trabajo articulado con las instituciones del sistema de salud y nos permite seguir consolidando una cultura institucional basada en la responsabilidad, la ética y el compromiso con la vida”.

Mientras que Sonia Nieva, directora del Hospital Misericordia, resaltó que este convenio formaliza y pone en valor la labor que la institución viene desarrollando. “Asumimos el compromiso de integrar esta tarea a nuestra identidad hospitalaria, garantizando el máximo respeto por la voluntad de las personas y priorizando la formación continua de nuestros equipos para consolidar una cultura de donante, puntualizó.»

Convenio con el Hospital Italiano y el Príncipe de Asturias

En el marco de la reunión, las autoridades sanitarias provinciales y nacionales firmaron un acuerdo junto a la directora médica del Hospital Italiano, Susana Caminos; por el cual dicha institución se incorpora al Programa de Sustentabilidad de Servicios de Trasplante en Establecimientos Públicos, ampliada en el 2024 a establecimientos no públicos.

Esta iniciativa del INCUCAI busca garantizar que los hospitales puedan sostener y financiar las prácticas de trasplante de órganos, tejidos y células de médula ósea (CPH), para pacientes con cobertura pública exclusiva.

Además, se busca reducir los tiempos de ingreso a lista de espera y asegurar que la población sin obra social ni prepaga pueda acceder a trasplantes de calidad.

De igual manera, se ratificó la implementación del Plan Nacional de Resolución de la Lista de Espera para Trasplante de Córneas en el hospital municipal Príncipe de Asturias.

Este programa tiene como objetivo optimizar el proceso de donación y trasplante, disminuyendo el tiempo en lista de espera de los pacientes que requieren un trasplante de córneas.

Al respecto, Romina Quiroga manifestó: “Es muy gratificante trabajar de manera conjunta entre Nación, Provincia y Municipio. El objetivo es siempre el mismo: brindar a nuestros pacientes la posibilidad de acceder a un trasplante. Esto solo es posible gracias a la generosidad del donante, al acompañamiento de su familia y a la capacitación continua de los equipos de salud”.

En este marco, vale recordar que el Ecodaic puso en marcha a fines del 2021, el Plan Córneas Cero, con el objetivo de mejorar la disponibilidad de córneas para trasplante; y gracias al trabajo conjunto entre INCUCAI, representantes de Bancos de Tejidos, organismos provinciales de ablación e Implante, hospitales públicos y sociedades científicas.

Incrementar la procuración de tejido corneal para dar una respuesta a las personas en lista de espera es un problema de salud pública que requiere respuestas específicas y coordinadas entre provincias y Nación.