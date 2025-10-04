Convocan a las 2° Jornadas Escuela, Familias, Comunidad 2025

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, a través de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, convoca a participar de las Segundas Jornadas Escuela, Familias, Comunidad 2025: Nos encontramos en la escuela, que se desarrollarán del 20 al 24 de octubre en las instituciones educativas de la provincia que así lo acordaron en el marco de sus respectivos Planes Educativos Institucionales (actividad de opción institucional, no obligatoria).

La iniciativa retoma experiencias previas desarrolladas en distintos ámbitos provinciales y municipales, y se constituye como un espacio de encuentro, reflexión y celebración. Durante las jornadas, estudiantes, familias, docentes, no docentes y actores de la comunidad tendrán la oportunidad de compartir lecturas, producciones artísticas, juegos y actividades culturales que promuevan el diálogo y la construcción de confianza mutua.

Estas instancias, que forman parte de las políticas educativas BienCba, buscan acompañar las trayectorias educativas, garantizar los derechos de las y los estudiantes, y consolidar a la escuela como espacio de construcción activa de ciudadanía junto a las familias y la comunidad.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó: “Estas jornadas nos permiten reafirmar el compromiso de la escuela como un lugar de encuentro y participación, donde las familias y la comunidad se integran activamente en el proceso educativo. El desafío que asumimos en Córdoba, bajo el liderazgo del gobernador Martín Llaryora, es fortalecer vínculos para garantizar mejores trayectorias y más oportunidades para cada estudiante”.

Por su parte, Daniel Lemme, coordinador del Programa Escuela, Familia, Comunidad, expresó: “Como se trata de un proceso con avatares, avances y retrocesos, creemos conveniente comenzar a organizar esta nueva jornada, recuperando las acciones y experiencias que la escuela ha protagonizado con las familias. Nunca comenzamos desde cero; recuperar lo vivido permite volver a mirar, resignificar e inventar, consolidando, a la vez, la identidad”.

La invitación es para la semana del 20 al 24 de octubre para que cada escuela pueda sumarse desarrollando actividades en comunidad. Para acceder al cuadernillo con las propuestas de actividades hacer click aqui.

