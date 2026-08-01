Convocatoria abierta a la 6° edición de la Feria Provincial de Artesanías «Alcira López»

Hasta el domingo 9 de agosto inclusive, se encuentra abierta la convocatoria para participar de la 6° edición de la Feria Provincial de Artesanías «Alcira López», organizada por el área de Artesanías de la Agencia Córdoba Cultura.

El evento se desarrollará los días 11, 12 y 13 de septiembre de 2026 en el Centro Cultural Córdoba (Av. Poeta Lugones 401), y reunirá a artesanos y artesanas de toda la provincia en un espacio de encuentro, e intercambio de saberes donde artesanos de diferentes rubros y especialidades de todo el territorio provincial se reúnen para visibilizar su producción y transmitir sus conocimientos a través de charlas y actividades.

Una nueva edición para fortalecer el trabajo artesanal

La sexta edición de la Feria Provincial de Artesanías «Alcira López» dispondrá de 80 stands destinados a artesanos y artesanas de distintos puntos de la provincia, quienes podrán exhibir y comercializar sus producciones en un espacio especialmente pensado para promover el trabajo artesanal cordobés.

Además de la muestra y venta de piezas, la feria ofrecerá una programación que incluirá demostraciones de técnicas, encuentros de intercambio de saberes, espacios de transmisión de oficios y propuestas artísticas que se desarrollarán en el auditorio del Centro Cultural Córdoba, generando un ámbito de encuentro entre hacedores, público y comunidad.

La iniciativa busca fortalecer la producción artesanal de la provincia, fomentar la circulación de las obras y reconocer el valor cultural de los oficios tradicionales y contemporáneos que forman parte del patrimonio cordobés.

¿Cómo inscribirse?

La postulación es gratuita y se realiza exclusivamente mediante el formulario online habilitado para esta convocatoria.

Plazo de inscripción: desde el lunes 27 de julio hasta el domingo 9 de agosto de 2026, a las 23.59, sin excepción.

Los artesanos seleccionados serán dados a conocer durante la semana del 24 de agosto a través de los canales oficiales de la Agencia Córdoba Cultura.

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN – INSCRIBITE AQUÍ

Requisitos para participar

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años, residentes en la provincia de Córdoba, con una trayectoria mínima de cinco años en la actividad artesanal.

Para postular es requisito indispensable estar inscripto en el Registro Único de Artesanos de la Provincia de Córdoba. Quienes aún no formen parte del registro deberán completar previamente la inscripción correspondiente, ya que este trámite no reemplaza la postulación a la convocatoria.

Podrán presentarse propuestas correspondientes a los siguientes rubros:

Cerámicas y vidrios.

Piedras.

Metales.

Maderas, cañas y calabazas (incluye luthería).

Textilería.

Fibras vegetales (cestería y papelería).

Asta y hueso.

Cueros y pieles.

Materiales reciclados.

No se admitirán propuestas de productos alimenticios ni de cosmética natural.

Cada emprendimiento seleccionado contará con un stand equipado sin costo, con mobiliario, toma eléctrica, iluminación general, seguridad durante toda la feria y seguro de accidentes personales para un expositor. La distribución de los espacios será definida por la Agencia Córdoba Cultura y los participantes deberán garantizar disponibilidad de producción para abastecer el stand durante las tres jornadas del evento.

En total serán seleccionados 80 emprendimientos, además de cinco suplentes, mediante un proceso de evaluación realizado por el Área de Artesanías de la Agencia Córdoba Cultura, que tendrá en cuenta aspectos como la técnica, la materialidad, la originalidad, el diseño, la identidad y la presentación de cada propuesta.

REGISTRO ÚNICO PROVINCIAL DE ARTESANOS – INSCRIBITE AQUÍ

Por consultas, escribir a: areaartesaniascordoba@gmail.com

Sobre la Feria Provincial de Artesanías «Alcira López»

La Feria Provincial de Artesanías es un espacio de encuentro que reúne cada año a artesanos y artesanas de toda la provincia de Córdoba para visibilizar la diversidad de técnicas, materiales y saberes que distinguen al sector artesanal.

Lleva el nombre de Alcira López, reconocida maestra alfarera nacida en la zona de Puente del Cura, Mina Clavero, cuya obra se convirtió en un referente de la cerámica tradicional cordobesa. Junto a su esposo, Jesús Tomás López, desarrolló un trabajo profundamente ligado a las técnicas ancestrales, elaborando cada pieza íntegramente a mano, desde la recolección de la arcilla hasta la cocción con leña, tal como lo hacían los pueblos originarios de la región.

Su trayectoria fue distinguida en numerosas ferias y exposiciones del país, y su legado continúa vigente a través de su familia, que mantiene vivo este oficio transmitido de generación en generación. En homenaje a su aporte a la cultura provincial, la feria lleva su nombre y busca poner en valor el trabajo de quienes preservan y renuevan el patrimonio artesanal de Córdoba.