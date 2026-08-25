Cooperativa: Denuncian hecho de vandalismo en nuevo Parque Solar Comunitario

Se constató que la Cooperativa fue víctima de un hecho de vandalismo, específicamente en el nuevo parque solar comunitario, con la rotura de dos paneles solares.

Personal de nuestra institución detectó el hecho cuando llegaron al lugar, en planta de tratamientos cloacales, donde se encuentra emplazado el parque solar comunitario que se inaugura oficialmente en el día de mañana.

Cabe aclarar que estas roturas en los cables conectores de salida derivan en que los paneles queden inutilizados y deban reemplazarse por nuevos; con el consecuente costo económico y de pérdida de funcionamiento que perjudica a todos los asociados de nuestra Cooperativa.

Esta es la segunda oportunidad que sucede, anteriormente fueron 4 paneles previamente a la puesta en marcha.

En tanto, ya se realizo la correspondiente denuncia en sede policial.