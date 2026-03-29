Cooperativa en apoyo a Campaña Societaria de Bomberos Voluntarios

La Cooperativa participo de la presentación de una nueva campaña societaria de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Brinkmann con el objetivo de sumar socios adherentes voluntarios que colaboren con el sostenimiento del cuartel.

Dicha presentación, estuvo encabezada por el presidente de Bomberos Carlos Páez y de la cual participó el Gerente de nuestra Institución.

Nuestra Institución, colabora permanentemente con Bomberos Voluntarios y es así como, desde hace tiempo, viene asistiendo con la cobranza de la cuota societaria de Bomberos a través del sistema de facturación en el sector de servicios sociales, previa consulta a nuestros asociados si quieren adherirse.

Según Páez, “actualmente, de los aproximadamente 5.500 medidores que existen en la ciudad, apenas unos 800 usuarios están adheridos como socios a través del sistema de facturación de la cooperativa, en el sector de servicios sociales. En este sentido, el objetivo es incrementar significativamente ese número”.

En tanto, el Dr. Rafael Capello gerente de nuestra institución, manifestó “la decisión del Consejo es continuar apoyando”. Luego continuó, “el concepto se cobra a través de la factura de servicios sociales. Como mencionaba el Presidente recién, esto no influye absolutamente en nada en el funcionamiento técnico.

Además, quiero destacar que nuestro personal está a entera disposición de los asociados: cuando los vecinos se acercan a solicitar un servicio, un traslado o realizar cualquier trámite, ya se les ofrece la posibilidad de convertirse en pagadores voluntarios de este servicio tan importante para nuestra comunidad».