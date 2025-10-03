Cooperativa: Presentaron nueva unidad para brindar el Servicio de Sepelios

La Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Brinkmann, presentó en el día de la fecha, una nueva unidad para brindar el Servicio de Sepelios.

Fue en una breve ceremonia realizada en el patio interior de las Salas Velatorias, ubicadas en Calle Alberdi y Libertad Sur.

El Pte de la Institución Matías Bustos entregó las llaves de la unidad a los encargados de brindar el servicio.

Actualmente el Servicios de Sepelios cuenta con un total de 2.500 asociados aproximadamente.

Bustos instó a que más socios adhieran al servicio, por tratarse de una necesidad que todos los habitantes, tarde o temprano harán uso.

Asistieron a la actividad, miembros del Consejo, funcionarios de la Cooperativa y medios de prensa.