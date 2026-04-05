Córdoba: Anunciaron financiamiento de viviendas para personas con discapacidad

La secretaria de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero, anunció el financiamiento de viviendas con apoyo para personas con discapacidad, una iniciativa destinada a que puedan acceder progresivamente a una vida independiente, con derechos y de plena inclusión.

Con la instrumentación de estas viviendas compartidas con los apoyos personalizados que cada experiencia necesite, se busca que las personas con discapacidad dejen de depender exclusivamente de las familias o de las instituciones residenciales, facilitando así la transición hacia entornos autogestionados y una vida independiente.

En estos modelos de viviendas, los sistemas de apoyos pueden comprender desde el acompañamiento de la vida cotidiana y la gestión del dinero, hasta la organización doméstica, la toma de decisiones o la accesibilidad comunicacional. Se trata de apoyos transitorios o permanentes según las necesidades y preferencias, que constituyen un componente central para que puedan avanzar en el paradigma de la autonomía.

“Este año vamos a hacer una fuerte apuesta junto a seis instituciones de la provincia que participarán de esta línea de viviendas con apoyo, con financiamiento del Fondo Provincial de Inclusión para avanzar en un proyecto piloto. Van a trabajar en esta iniciativa que está destinada a la vida independiente con apoyos de las personas con discapacidad”, explicó Montero.

“Esta es la decisión del gobernador Martín Llaryora, que los recursos de los cordobeses estén al servicio del sistema y de las políticas públicas con esta perspectiva de la autonomía para la discapacidad”, subrayó.

El anuncio oficial va en sintonía con modelos exitosos de promoción de derechos y de autonomía esta población y fue formulado en el marco de la Primera Jornada de Vida Independiente en Personas con Discapacidad, evento organizado por las fundaciones Cein, Down is up, Arkho, Funaser y 5 Sentidos, que contó con la presencia de la psicóloga española Sofía Reyes Rosón.

La especialista es reconocida internacionalmente por liderar proyectos de vida independiente como “Mi Casa”, orientado a la inclusión comunitaria de personas con grandes necesidades de apoyo y compartió su experiencia en Plena Inclusión España, un colectivo social que opera en España con el objetivo de garantizar la plena ciudadanía y el cumplimiento de los derechos para las personas con discapacidad del desarrollo y sus entornos familiares.

En la ocasión, Reyes Rosón destacó el rol de Córdoba como un referente de vanguardia en la construcción de políticas públicas para la discapacidad. La especialista subrayó que el avance en derechos requiere de una gestión que no tema al diálogo conjunto entre las familias y la administración pública, validando el compromiso político y económico de la provincia en este proceso.

«Córdoba es una provincia que apuesta claramente por repensar el sistema de apoyo; su capacidad de convocatoria y el hecho de realizar una apuesta pública y económica demuestran que cree en esto. Es una gestión valiente, que no tiene miedo de sentarse a ser honesta sobre el camino que queda por recorrer», expresó la psicóloga.

Albergo Ético (Carlos Paz), Down is Up (Córdoba), El Andén (Villa María), Fundación Gabito (Deán Funes), Centro Integral de Desarrollo Humano (Córdoba) y Fundación Körper (Villa General Belgrano) son las instituciones que serán parte de esta primera experiencia.

“Ser beneficiarios de esta iniciativa es algo que siempre soñamos. Nuestra fundación nace uniendo familias que pensaron en sus hijos desde niños con una vida independiente, mirando el modelo de viviendas con apoyo. Hoy tener el apoyo del Fondo de Inclusión que nos permite llevar adelante este proyecto es un sueño cumplido para toda la comunidad que representamos”, expresó Nora Cingolani, una de las mamás que conforma la Fundación Down is Up Córdoba.

Estos modelos de viviendas comunitarias son una propuesta superadora que se enmarca en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y buscan avanzar hacia apoyos centrados en la persona para una inclusión real y efectiva.

Una política pública

En Córdoba, la implementación de estas viviendas se realizará junto con seis instituciones que ya vienen trabajando de manera sostenida con la Dirección de Discapacidad en proyectos autogestivos.

El financiamiento de esta iniciativa es una de las nuevas líneas de apoyo económico del Fondo de Inclusión Social para Personas con Discapacidad, que cuenta este año con un presupuesto de 4.500 millones de pesos, tal como anunció el gobernador Martín Llaryora.

Creado por la Ley N.º 10.928, el mencionado Fondo expresa una política pública a favor de proyectos que promuevan la autonomía, el desarrollo y la participación plena de las personas con discapacidad.

En dos años, el Fondo acompañó a más de 300 instituciones. En 2024, la inversión alcanzó los 1350 millones de pesos para apoyar 165 iniciativas y emprendimientos de instituciones, a través de la línea “Fortalecer”. El 57% de ese fondo fue destinado a proyectos de inclusión laboral.

En 2025 se abrió además la línea “Acceder”, orientada a la incorporación de dispositivos tecnológicos de uso cotidiano, y el presupuesto se amplió a 3.500 millones de pesos. El 72% de los proyectos presentados en el año fueron propuestas con perspectiva de inclusión laboral.

En 2026, la inversión social de la línea institucional “Fortalecer” se amplía con proyectos productivos y deportivos y viviendas con apoyos. La línea individual suma a emprendedores y la línea de gobiernos locales “Fortalecer” incorpora a 80 nuevos municipios y comunas.

Para mayor información, llamar los teléfonos (0351) 3028929 – (0351) 347-9527 o comunicarse vía mail a la casilla: info.direcciondiscapacidad@gmail.com