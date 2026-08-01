Córdoba avanza en la implementación de la Educación Financiera en el sistema educativo Provincial

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba continúa avanzando en la implementación transversal de la Educación Económica y Financiera en el sistema educativo provincial. Con el respaldo normativo de la Ley N.° 11.023, la iniciativa integra saberes clave sobre administración de recursos, ahorro, prevención de estafas, derechos de los usuarios y uso de plataformas digitales en propuestas situadas para todos los niveles y modalidades.

La estrategia pedagógica se consolida a través de la formación docente continua y el uso de herramientas prácticas en el aula. En ese sentido, hasta la fecha se han certificado más de 2.000 educadores en la materia, mientras que alrededor de 450 se encuentran cursando nuevas instancias de capacitación. A su vez, la prueba piloto del programa Expedición Inversora 5.0 – propuesta educativa que permite a estudiantes secundarios aprender a administrar recursos y tomar decisiones financieras mediante simuladores y entornos digitales seguros-, alcanzó en la primera mitad del año a 1.497 estudiantes y 63 docentes pertenecientes a 50 instituciones secundarias.

En esta línea de trabajo, durante la segunda mitad del año se pondrá en marcha la segunda cohorte de Expedición Inversora 5.0, con una ampliación prevista que involucrará aproximadamente a 150 escuelas secundarias y a 5.000 estudiantes. Esta nueva etapa permitirá profundizar el uso de simuladores y entornos digitales controlados para la toma de decisiones financieras informadas.

«En Córdoba estamos consolidando la educación económica y financiera como una política para la vida. No buscamos formar especialistas, sino brindar herramientas a los jóvenes para que puedan cuidar sus recursos, reconocer riesgos, ejercer sus derechos y tomar decisiones informadas en una economía digital», afirmó Horacio Ferreyra, ministro de Educación de la Provincia de Córdoba.

La articulación con el Banco de Córdoba (Bancor) constituye uno de los pilares de esta política. En 2024, el trabajo conjunto permitió capacitar a más de 11.500 estudiantes de la Educación Secundaria Orientada y, durante 2025, la experiencia se extendió a la modalidad de Jóvenes y Adultos y a la Educación Técnica, alcanzando a más de 5.000 estudiantes adicionales. «La alianza con Bancor nos permitió ampliar el alcance de estas propuestas y acercar a estudiantes y docentes herramientas concretas para planificar, administrar sus recursos y desenvolverse con mayor autonomía y seguridad en el sistema financiero», destacó Andrea Fessia, subsecretaria de Coordinación Educativa.

Es importante señalar que, como parte de este proceso, el Ministerio elaboró el documento Educación Económica y Financiera en el Diseño Curricular de la Provincia de Córdoba, una herramienta que brinda criterios y orientaciones para acompañar la enseñanza de estos saberes de manera progresiva y transversal, desde la Educación Inicial hasta la Secundaria. El material organiza la propuesta en torno a los recursos económicos y las transacciones; la planificación y gestión de las finanzas; el análisis de riesgos y beneficios; y la comprensión del entorno económico y financiero, y explicita los aprendizajes que se abordan desde los distintos campos y espacios curriculares.

Gabriela Peretti, secretaria de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, manifestó: «Buscamos un enfoque progresivo y transversal que combine la teoría con el uso de plataformas y simuladores en entornos seguros, garantizando que el conocimiento se transforme en habilidades concretas para el proyecto de vida de cada estudiante».

Esta política integral se alinea con los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Educativo Provincial 2024-2027 y del programa TransFORMAR@Cba, promoviendo la innovación curricular y el bienestar socioeducativo de las comunidades de todo el territorio cordobés.