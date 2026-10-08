Córdoba cerró la contingencia invernal 2026 sin muertes, por el Virus Sincicial Respiratorio

Córdoba cerró la contingencia invernal 2026 sin muertes por virus sincitial respiratorio (VRS) en menores de un año y con una reducción del 73% en las internaciones de ese grupo respecto de la temporada anterior. En la población general, las hospitalizaciones por el virus disminuyeron un 78%.

Los resultados forman parte del balance del plan de contingencia por Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB), presentado por el Ministerio de Salud provincial.

El informe también registró una menor demanda de camas: el pico de ocupación se produjo en la semana epidemiológica 26, con 443 pacientes internados, frente a los 647 del año anterior.

Entre los menores de cinco años internados, el porcentaje de muestras positivas para VRS descendió un 65,31%.

Se registraron 1.143 casos menos que en la temporada previa, y la tasa de incidencia del virus en ese grupo fue la más baja desde 2020.

Ante la estabilidad de las consultas e internaciones durante las últimas semanas, las autoridades sanitarias dieron por finalizada la contingencia invernal.

Una vacuna nueva en el sistema provincial, clave de la estrategia preventiva

El VRS es la principal causa de bronquiolitis en lactantes. Para esta temporada, la Provincia combinó la vacunación de personas gestantes con la aplicación del anticuerpo monoclonal nirsevimab a recién nacidos y lactantes sin protección materna.

Esta estrategia alcanzó una protección del 96,4% de la población infantil objetivo. Más de 6.800 niños y niñas recibieron el anticuerpo, con una cobertura del 80% del grupo al que estaba destinado.

La implementación se extendió a toda la provincia: 22 departamentos, que representan el 85% del total, alcanzaron o superaron el 80% de cobertura.

También aumentó la aplicación de vacunas respecto de 2025. Durante la temporada se administraron 512.462 dosis antigripales, un 8,6% más que el año anterior, y 16.635 dosis contra el VRS en personas gestantes, un incremento del 9,4%.

Además, se registraron avances en la vacunación para prevenir la neumonía y la tos convulsa.

Respuesta hospitalaria y uso de los recursos

Durante la contingencia, el sistema sanitario provincial pudo dar respuesta al 100% de las internaciones en el sector público. Para fortalecer la atención, se incorporaron más de 190 profesionales de medicina, enfermería, kinesiología y bioquímica.

El Laboratorio Central sumó tecnologías diagnósticas que permiten identificar de manera simultánea 12 virus respiratorios. La capacidad de respuesta permitió atender tanto las enfermedades respiratorias como otras patologías frecuentes en la infancia.

Los hospitales pediátricos mantuvieron sus cirugías programadas, sin necesidad de reprogramarlas.

Según el balance oficial, la prevención y la optimización de los recursos generaron un ahorro estimado cercano a los 15.000 millones de pesos.

Entre los factores que contribuyeron se encuentran la compra eficiente de insumos médicos, la reducción del tiempo promedio de internación, la optimización del suministro de oxígeno y la disminución de las derivaciones al sector privado.

Aunque finalizó la contingencia invernal, el Ministerio de Salud mantiene activa la vigilancia epidemiológica. Ante la persistencia de la circulación de virus respiratorios, los vacunatorios de toda la provincia continúan disponibles para completar los esquemas correspondientes.