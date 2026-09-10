Córdoba- CFI: Acordaron herramientas de financiamiento para inversiones en pequeñas y medianas empresas

El gobernador Martín Llaryora y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, acordaron nuevas herramientas de financiamiento por $22.000 millones para impulsar inversiones y acompañar el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas de Córdoba.

A través del acuerdo, la Provincia y el CFI pondrán a disposición del sector productivo seis líneas de créditos blandos orientadas a ampliar el acceso al financiamiento, mejorar la competitividad, promover nuevas inversiones y favorecer la generación de empleo.

Las herramientas alcanzan a empresas de diferentes actividades y contemplan financiamiento para obras civiles, adquisición de bienes de capital y capital de trabajo, además de instrumentos específicos para proyectos de sostenibilidad ambiental, empresas lideradas por mujeres, producción exportable y emprendimientos de triple impacto.

La iniciativa se implementará a través del Ministerio de Economía y busca contribuir a la diversificación económica, fortalecer las cadenas de valor provinciales e impulsar la innovación y la competitividad del entramado productivo cordobés.

El acuerdo profundiza el trabajo conjunto que la Provincia y el CFI vienen desarrollando en materia de financiamiento productivo y suma herramientas destinadas a acompañar proyectos vinculados con la eficiencia hídrica y energética, la transición hacia fuentes renovables y la reducción del impacto ambiental.

Seis líneas de financiamiento

Programa de Abordaje Integral. Está destinado a MiPyMEs y emprendedores y combina asistencia técnica con financiamiento para mejorar procesos e identificar nuevas oportunidades de desarrollo. Ofrece créditos desde $4 millones hasta $300 millones, con plazos de hasta 60 meses y 12 meses de gracia para el pago de capital. Permite financiar hasta el 80% de inversiones en obras civiles, bienes de capital o capital de trabajo.

Financiamiento Verde. Orientado a proyectos que reduzcan el impacto ambiental y mejoren la eficiencia en el uso de los recursos, contempla inversiones en riego, energías renovables, eficiencia energética y mitigación del cambio climático. Los créditos alcanzan hasta $200 millones y pueden financiar hasta el 80% de la inversión. El plazo llega a 60 meses, con 12 de gracia, para obras civiles, y a 48 meses, con seis de gracia, para otros destinos.

Desarrollo Productivo y Financiero de Mujeres. La línea está dirigida a emprendimientos y empresas lideradas por mujeres. Podrán acceder firmas que tengan al menos el 51% de su capital en manos de mujeres o un mínimo del 20% y participación femenina en puestos de alta gerencia o directorio. Los créditos alcanzan hasta $200 millones, con un plazo máximo de 48 meses y seis meses de gracia.

Competitividad PyME. Está destinada a empresas que desarrollen actividades productivas agropecuarias, industriales, turísticas o mineras. Permitirá financiar obras civiles, adquisición de bienes de capital y capital de trabajo, en este último caso con un tope de $25 millones. El monto máximo del crédito será de $100 millones.

Producción Regional Exportable. Apunta específicamente a MiPyMEs productoras de bienes y servicios destinados a mercados externos. El financiamiento alcanza hasta US$ 200.000, con un máximo de US$ 100.000 para una primera exportación y un plazo de hasta 12 meses. Puede cubrir el 100% de la orden de compra FOB o los costos de promoción. También contempla hasta US$ 6.000 para participar en ferias y misiones internacionales.

Triple Impacto. La nueva herramienta está destinada a MiPyMEs que cuenten con certificación de Empresa B o busquen certificar o demostrar impacto social, ambiental y económico. Contempla financiamiento de hasta $300 millones y una tasa fija del 16,8% durante los primeros dos años, bajo las condiciones del Programa de Abordaje Integral.

Cómo acceder

Las empresas interesadas podrán consultar las condiciones particulares de cada herramienta y comenzar las gestiones a través de los canales habilitados por el Consejo Federal de Inversiones y en la unidad de enlace, sede en el ministerio de Economía de la provincia.

Con este nuevo paquete de financiamiento, Córdoba amplía las alternativas de crédito para el sector productivo, con herramientas diferenciadas de acuerdo con el tipo de inversión y las características de cada empresa.