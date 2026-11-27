Córdoba obtuvo nuevamente 100 puntos sobre 100 en el Índice de Cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). De acuerdo con el relevamiento realizado al 30 de septiembre de 2026, la Provincia integra el grupo de seis jurisdicciones del país que alcanzaron la categoría de cumplimiento estricto en materia de publicación de información fiscal.

El resultado ratifica la máxima calificación obtenida por Córdoba en marzo de este año, reflejando la continuidad en el cumplimiento de los estándares de publicación y actualización de información sobre las cuentas públicas.

En el monitoreo de septiembre, Córdoba alcanzó el puntaje máximo junto a Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Neuquén y Santa Fe, sobre un total de 22 jurisdicciones evaluadas.

El índice elaborado por ASAP evalúa la disponibilidad y actualización de información fiscal en los sitios web oficiales de las provincias. Entre los principales indicadores se encuentran la publicación del Presupuesto vigente, la Cuenta Anual de Inversión, el Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento (AIF), los gastos financiados mediante endeudamiento, la ejecución del gasto por finalidad y función, el stock de deuda pública y la planta de personal ocupada.

La calificación obtenida refleja el cumplimiento de los requisitos de publicación de esta información dentro de los plazos establecidos, facilitando el acceso y seguimiento de las cuentas provinciales.

Información pública y transparencia en las cuentas provinciales

La disponibilidad de información presupuestaria, de ejecución del gasto y de endeudamiento permite conocer cómo se administran los recursos públicos, cuáles son las prioridades del Estado y cómo evolucionan las finanzas provinciales.

La transparencia fiscal constituye una herramienta fundamental para fortalecer la calidad institucional y la rendición de cuentas. Sostener estos estándares implica no solo cumplir con las obligaciones de publicación, sino también garantizar que la información esté disponible y pueda ser consultada oportunamente por la ciudadanía.

El ranking forma parte del Nodo de Información Provincial de ASAP, una plataforma que reúne y sistematiza información fiscal de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para facilitar su acceso y comparación.

Sobre ASAP

La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) es una organización no gubernamental creada en 1975, dedicada al fortalecimiento de la administración financiera del sector público. Desarrolla investigaciones, informes, capacitaciones y herramientas orientadas a promover la transparencia, la planificación y la calidad de la gestión pública.

Consultá el ranking completo

https://www.asap.org.ar/nodo_provincial