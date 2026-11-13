Córdoba destinó $9.000 millones a la incorporación de 158 ambulancias y unidades de traslado sanitario en 2025/2026

El Gobierno de Córdoba destinó $9.000 millones a la incorporación de 158 ambulancias y unidades de traslado sanitario durante 2025 y lo que va de 2026, con el objetivo de fortalecer la atención de pacientes, mejorar las derivaciones hospitalarias y ampliar la capacidad de respuesta del sistema público de salud en toda la provincia.

De los vehículos incorporados, 98 fueron destinados a municipios y comunas del interior provincial y otros 60 se distribuyeron a hospitales de toda la Provincia.

A esta inversión se suma el reacondicionamiento de 36 unidades que ya formaban parte de la red sanitaria.

La renovación del parque automotor incluye ambulancias de alta y mediana complejidad, unidades de traslado y vehículos especialmente equipados para la atención de pacientes adultos, pediátricos y neonatales.

El fortalecimiento de la red de traslados cobra especial importancia ante el incremento de la demanda de atención en los establecimientos públicos de salud, en un contexto económico que dificulta a numerosas familias sostener la cobertura de obras sociales y afrontar los costos de la atención privada.

En ese marco, el gobernador Martín Llaryora encabezó este miércoles, en el Centro Cívico del Bicentenario, la entrega de dos nuevas ambulancias de mediana complejidad destinadas a Piquillín, en el departamento Río Primero, y Guanaco Muerto, en el departamento Cruz del Eje.

“Es una inversión fundamental para fortalecer la red de traslados ante la creciente demanda. Córdoba no va a dejar a nadie sin atención en la salud pública”, sostuvo el mandatario.

Llaryora advirtió sobre las dificultades económicas que atraviesan numerosas familias y destacó la importancia de sostener los servicios sanitarios, especialmente en las pequeñas localidades del interior.

“Estamos en un momento muy difícil. Mucha gente pierde el trabajo, no llega a fin de mes y no puede pagar la obra social o el coseguro. Y en el interior del interior es solo la solidaridad y la salud pública lo que puede ayudar”, expresó.

El gobernador también remarcó la necesidad de mantener un trabajo coordinado con los gobiernos locales para garantizar la atención sanitaria en todo el territorio provincial.

“Nosotros podemos hacer mucho, pero sin el compromiso de cada intendente, de cada jefe municipal o de cada jefe comunal, no podríamos hacer esto”, afirmó.

Y agregó: “Cuando alguien tiene una dificultad y no tiene los recursos, no lo vamos a dejar solo”.

Una inversión sostenida para ampliar la red sanitaria

La incorporación de ambulancias forma parte de una política provincial orientada a mejorar la infraestructura, el equipamiento y los servicios de salud, con especial atención a las necesidades de las localidades del interior.

Uno de los principales objetivos es fortalecer el sistema de derivaciones entre centros de atención primaria, hospitales regionales y establecimientos de mayor complejidad, para garantizar traslados seguros y oportunos.

A mediados de 2025, la Provincia incorporó 66 ambulancias de alta complejidad cero kilómetros, equipadas con tecnología para la asistencia y el traslado de pacientes en estado crítico.

De ese total, 60 unidades de alta complejidad fueron destinadas a la atención de adultos y seis a pacientes pediátricos y neonatales.

Posteriormente, en septiembre de 2026, se concretó otra entrega de 29 vehículos, integrada por 22 unidades de traslado y siete ambulancias de mediana complejidad.

Estas incorporaciones permiten ampliar la cobertura territorial y mejorar la articulación entre los distintos niveles de atención del sistema sanitario provincial.

El ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer, destacó que la distribución de los vehículos responde a las necesidades planteadas por las autoridades locales y busca garantizar una mayor equidad territorial en el acceso a los servicios sanitarios.

Por su parte, el secretario de Salud y Gestión Territorial, Gustavo Klein, puso en valor el trabajo conjunto con intendentes y jefes comunales para identificar las necesidades de cada comunidad y fortalecer los servicios de salud.

Nuevas ambulancias para Piquillín y Guanaco Muerto

Las dos ambulancias entregadas este miércoles representan una inversión provincial cercana a los $140 millones y permitirán mejorar la atención de emergencias y las derivaciones de pacientes en ambas localidades y zonas aledañas.

Se trata de vehículos DFSK, modelo C35, adaptados para prestaciones sanitarias de mediana complejidad.

Cuentan con revestimiento interior de plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV), aislación termoacústica, piso de uso sanitario y mobiliario lateral para el almacenamiento y la organización de insumos médicos.

La adquisición se realizó mediante recursos del Fondo de Financiamiento para el Desarrollo de Servicios (FOFINDES), en articulación con los municipios y el Instituto de Investigación y Planificación Sanitaria (IPLAS).

La incorporación de estos móviles permitirá mejorar la capacidad de respuesta de los servicios locales y facilitar las derivaciones hacia establecimientos de mayor complejidad, beneficiando también a poblaciones cercanas de los departamentos Río Primero y Cruz del Eje.

Una respuesta a las necesidades del interior

El jefe comunal de Guanaco Muerto, Mayco Soria, destacó la importancia de renovar el vehículo sanitario con el que contaba la localidad, que tenía 12 años de antigüedad y presentaba un importante deterioro.

“Estamos muy contentos, es un día histórico para nuestro pueblo y, sobre todo, en el ámbito de la salud. Cuando recibimos la visita del gobernador Martín Llaryora, nos prometió renovar ese móvil y hoy está cumpliendo su palabra”, expresó.

A su turno, el intendente de Piquillín, David Moreno, resaltó el papel de los gobiernos locales en la atención sanitaria, especialmente en aquellas zonas donde las distancias y las dificultades de acceso requieren una mayor presencia del Estado.

“Muchas veces tenemos que llegar a lugares a los que otro sistema de salud no llega y somos los intendentes los que resolvemos. Así que el gobernador una vez más acierta en estas políticas de dotarnos de estos elementos”, sostuvo.

De esta manera, la Provincia continúa ampliando y modernizando su red de traslados sanitarios, una herramienta fundamental para garantizar la atención de pacientes y mejorar el acceso a los servicios de salud, independientemente del lugar donde residan.

También participaron de la actividad el jefe de Gabinete, Manuel Calvo, y el secretario general de Gobierno, Gustavo Brandán.