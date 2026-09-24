Córdoba dispuso feriado con motivo de la visita del Papa León XIV

El ministro jefe de Gabinete de Córdoba, Manuel Calvo, participó junto a los ministros de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, y de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, de una reunión en el Ministerio de Seguridad de la Nación para coordinar la visita del Papa León XIV a la Argentina. También asistió el intendente de Córdoba, Daniel Passerini.

Tras el encuentro, Calvo confirmó que la Provincia dispondrá un feriado para el martes 10 de noviembre, día en que el Pontífice visitará Córdoba. La medida se sumará al feriado nacional establecido para el lunes 9.

El jefe de Gabinete señaló además que Córdoba afrontará con recursos propios la logística y el operativo necesarios para recibir al Papa.

En el marco del comando unificado de seguridad, cada jurisdicción que forme parte del itinerario aportará los recursos para las tareas que se desarrollen en su territorio. “La Provincia de Córdoba se va a hacer cargo de los recursos para la recepción del Papa León XIV”, afirmó.

Durante la reunión se abordaron aspectos de seguridad, comunicación y logística de la visita, prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. Calvo destacó el trabajo conjunto con la Nación, la Iglesia y las demás jurisdicciones involucradas. “Se ha trabajado con mucha cordialidad, con un nivel de encuentro que nos ha permitido llegar a estas conclusiones”, sostuvo.

La agenda prevista en Córdoba

Según el itinerario informado, León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre. El lunes 9 celebrará una misa en el Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

El martes 10 visitará Córdoba. Por la mañana está prevista una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, junto al predio de FAdeA. Luego visitará el Arzobispado de Córdoba y mantendrá un encuentro pastoral en la Catedral. El miércoles 11 viajará a Luján antes de continuar su recorrido hacia Perú.

Durante el encuentro también se informó que los gobernadores de las 24 jurisdicciones serán invitados a un acto el domingo por la tarde en el Palacio Libertad. La convocatoria se extenderá a diputados y senadores nacionales de todos los bloques.

Participaron además la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva; el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva; el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo; y autoridades de seguridad de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, entre otros funcionarios.