Córdoba: Finde semana largo con amplias expectativas en diferentes regiones

La Agencia Córdoba Turismo anticipa un fin de semana largo altamente positivo para la actividad. con niveles de reservas que muestran un movimiento temprano y sostenido en las principales regiones.

Este panorama posiciona nuevamente a la provincia entre los destinos más elegidos del país.

Según la información recabada por la ACT, en el Valle de Calamuchita, destinos como Villa General Belgrano, La Cumbrecita y Santa Rosa de Calamuchita se ubican por encima del 75%, consolidando su atractivo en esta época del año.

El Valle de Punilla también presenta una proyección muy favorable. Villa Carlos Paz tiene un 78% de reservas, mientras que La Cumbre, Villa Giardino y La Falda superan el 75%, reflejando la preferencia de los visitantes por propuestas que combinan naturaleza, gastronomía y actividades culturales.

Paravachasca acompaña este escenario con Alta Gracia, que alcanza un 75% de ocupación anticipada.

En Traslasierra, Las Rabonas se destaca con ocupación plena, mientras que el corredor de Mar de Ansenuza vuelve a posicionarse entre los más elegidos, con Miramar y Balnearia alcanzando el 90%.

San Javier y Yacanto y Deán Funes, superan el 55%, mientras que Córdoba Capital registra un 70% de reservas.

En este contexto, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, subrayó el buen desempeño del sector y la proyección para los próximos meses.

“Córdoba vuelve a posicionarse entre los destinos más elegidos del país. Estos niveles de reservas reflejan la fortaleza de nuestra oferta turística y la confianza de los visitantes en la provincia”, destacó.

Las expectativas permiten anticipar un fin de semana con fuerte actividad económica para las localidades turísticas y un impacto positivo en los prestadores de servicios de toda la provincia.

Actividades para todos los gustos

La provincia contará con una amplia agenda de actividades que se desarrollarán en cada uno de sus valles y regiones.

Habrá festivales, celebraciones comunitarias, encuentros deportivos, ferias gastronómicas, propuestas al aire libre y circuitos culturales que potenciarán la llegada de visitantes y el movimiento interno.

Este abanico de experiencias constituye uno de los principales atractivos para quienes buscan combinar descanso, naturaleza y entretenimiento durante el fin de semana largo.

Para conocer el calendario de actividades para este fin de semana, ingresá al link https://cordobaturismo.gov.ar/cronograma-de-eventos/