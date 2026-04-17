En el marco del 65° Workshop de la Asociación Cordobesa de Agencias de Viajes (ACAV), la Provincia de Córdoba formalizó su adhesión al Registro Nacional de Agentes de Viajes (RNAV), a partir de la firma de un convenio de colaboración con la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT).

El acuerdo fue suscripto por el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, y por las autoridades de FAEVYT, encabezadas por su presidente Andrés Deyá y el secretario Adrián Pastine.

A partir de este convenio, Córdoba establecerá la obligatoriedad de inscripción en el RNAV para todas las personas humanas o jurídicas que desarrollen la actividad de agencias de viajes en el territorio provincial.

En este sentido, el RNAV —gestionado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo— funciona como una herramienta clave para asegurar la idoneidad de las agencias y promover la formalización de la actividad. El acuerdo también prevé la articulación entre las partes para la verificación de inscripciones, el desarrollo de acciones de capacitación y la difusión de buenas prácticas, incluyendo la promoción del Código de Ética Mundial del Turismo y del Código de Conducta para la protección de niñas, niños y adolescentes en viajes y turismo.

Además, se establecen mecanismos de control y sanción para aquellas agencias o prestadores que operen sin la debida autorización, en línea con la normativa provincial vigente.

Un paso estratégico para el sector

Durante el acto inaugural del Workshop, Darío Capitani destacó la importancia de este avance para la actividad y señaló que “la adhesión al Registro Nacional de Agentes de Viajes es un paso clave para seguir ordenando y jerarquizando el sector, brindando mayor previsibilidad y confianza tanto a quienes trabajan en la actividad como a los turistas”.

Asimismo, remarcó que “Córdoba viene sosteniendo una política turística basada en la articulación público-privada, y este tipo de herramientas nos permite avanzar en estándares comunes de calidad y profesionalización en todo el país”.

La firma se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Córdoba, en el marco de una nueva edición del Workshop ACAV, uno de los encuentros más relevantes del sector turístico del interior del país.

El evento reunió a más de 1.500 profesionales, con la participación de 150 expositores y más de 2.000 visitantes, consolidándose como un espacio clave para la generación de negocios, el fortalecimiento de vínculos y la proyección de la actividad turística.

La adhesión de Córdoba al RNAV representa un avance significativo en términos de institucionalidad y organización del sector, y reafirma el compromiso de la provincia con el desarrollo de un turismo sostenible, responsable y competitivo a nivel nacional.