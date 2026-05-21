Córdoba fue sede del XXIII Congreso Argentino de Ingeniería Sanitaria y Ambiental

El Gobierno de Córdoba acompañó la realización del XXIII Congreso Argentino de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, que se llevó a cabo los días 18 y 19 de mayo en el Centro de Convenciones Córdoba, consolidando a la provincia como uno de los principales espacios de referencia para el debate técnico y el desarrollo de políticas públicas vinculadas al agua, el saneamiento y el ambiente.

El encuentro se desarrolló bajo el lema “Innovación y Equidad en Agua, Saneamiento y Ambiente”, en el marco de la Feria Internacional de Tecnologías del Medio Ambiente (FITMA 2026), un espacio orientado a promover la difusión de soluciones tecnológicas y el intercambio de experiencias para el desarrollo sostenible.

La edición 2026 contó con una amplia convocatoria, superando los 1.650 inscriptos de distintos puntos del país. Durante las dos jornadas se desarrollaron 3 conferencias magistrales, 22 mesas redondas, 2 conversatorios, 66 trabajos técnicos presenciales y 14 presentaciones empresariales, consolidando al encuentro como uno de los espacios técnicos y académicos más importantes del sector sanitario y ambiental en Argentina.

Organizado de manera conjunta por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de Córdoba, la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (AIDIS Argentina) y la Universidad Nacional de Córdoba, el congreso reunió a especialistas, investigadores, profesionales, funcionarios públicos, empresas, organizaciones y estudiantes de distintos puntos del país.

El Congreso Argentino de Ingeniería Sanitaria y Ambiental es uno de los encuentros técnicos más importantes del país en materia de ingeniería sanitaria, gestión del agua y políticas ambientales, convocando a profesionales, instituciones académicas, organismos públicos, empresas y organizaciones del sector para compartir experiencias, investigaciones y avances tecnológicos relacionados con la problemática ambiental.

En ese marco, el encuentro estuvo dirigido a profesionales del sector sanitario y ambiental, investigadores, funcionarios públicos, empresas, organizaciones del sector y estudiantes interesados en conocer experiencias, avances tecnológicos y nuevas herramientas para el desarrollo de políticas y proyectos vinculados al agua, el saneamiento y la gestión ambiental.

Además, el congreso incluyó 2 visitas técnicas a obras modelo de saneamiento y una destacada participación en la Feria Internacional de Tecnologías del Medio Ambiente (FITMA), que reunió 32 stands vinculados a innovación, tecnologías ambientales, tratamiento de agua, saneamiento, energías renovables y soluciones para el desarrollo sostenible.

Los ejes temáticos abordaron aspectos relacionados con agua potable y saneamiento en ámbitos urbanos y rurales, gestión de efluentes, calidad del aire, salud ambiental, tecnologías de tratamiento y soluciones para pequeñas comunidades, entre otros temas estratégicos para el desarrollo sostenible.

Asimismo, la agenda incluyó temáticas vinculadas a residuos sólidos y peligrosos, infraestructura verde, transición energética y cambio climático, inversiones y negocios sostenibles, periodismo ambiental y el rol de las universidades en la generación de conocimiento e innovación tecnológica aplicada al sector.

El acto de apertura estuvo encabezado por el secretario de Infraestructura Hídrica de la Provincia, Edgar Castelló; la secretaria General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía, Victoria Flores; la presidenta de AIDIS Argentina, Diana Rosalba Sarafian; y la decana de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, Magali Carro Pérez.

Durante el evento, Rosalba Sarafian destacó la importancia federal y técnica del encuentro y expresó: “Es para AIDIS Argentina un orgullo estar aquí en Córdoba con una sala llena de profesionales y estudiantes”, valorando además el nivel de participación y el compromiso de los distintos sectores vinculados a la ingeniería sanitaria y ambiental.

Por su parte, la decana Magali Carro Pérez remarcó la relevancia del congreso para el abordaje de los desafíos actuales vinculados al ambiente y la salud pública. “Este encuentro, organizado bajo el lema ‘Innovación y Equidad en Agua, Saneamiento y Ambiente’, nos hace pensar en uno de los grandes desafíos de los últimos tiempos. Hablar de ingeniería sanitaria y ambiental es hablar de salud pública”, sostuvo.

En tanto, Edgar Castelló destacó las políticas que Córdoba viene impulsando en materia de infraestructura sanitaria, transición energética y sostenibilidad ambiental, remarcando el trabajo articulado entre el Estado, las universidades y el sector privado.

“Uno de los trabajos fundamentales que tenemos en la provincia tiene que ver con la transición energética”, señaló el funcionario provincial, quien además destacó que gran parte de la energía utilizada durante el evento fue generada mediante biocombustibles.

“Gran parte de la energía que vamos a usar en este evento es energía generada con biocombustibles, marcando un hito en este tipo de congresos. Queremos iniciar una cadena para llevarlo adelante en los siguientes congresos también”, agregó.

Asimismo, Castelló remarcó que Córdoba viene desarrollando desde hace más de una década una agenda sostenida de obras sanitarias y ambientales, impulsando proyectos estratégicos vinculados al tratamiento de líquidos cloacales, la reutilización de recursos y la generación de energía a partir de biogás.

En ese sentido, explicó que una de las visitas técnicas realizadas durante el congreso estuvo vinculada a la tercera línea de tratamiento de la planta Bajo Grande, donde además del tratamiento de líquidos cloacales se aprovecha el gas generado por los barros para producir energía, utilizada para alimentar parte de la flota de vehículos y buses de la ciudad de Córdoba.

“Eso representa un ejemplo concreto de economía circular aplicada a la ingeniería sanitaria”, sostuvo Castelló, quien además destacó las políticas impulsadas por la Provincia para promover el uso de bioetanol y biodiésel, la migración de flotas públicas hacia combustibles alternativos y la incorporación de criterios de sustentabilidad y medición de huella de carbono en empresas y obras públicas.

“El cambio climático es una realidad que vivimos y padecemos cada vez con mayor intensidad, y desde Córdoba trabajamos tanto en mitigación como en adaptación”, afirmó.

Por último, Victoria Flores destacó la decisión política de Córdoba de incorporar una mirada integral y transversal en materia ambiental y de cambio climático.

“Córdoba ha decidido tener una apertura importante y empezar a hablar de la ingeniería ambiental de una manera transversal”, expresó la funcionaria, quien además remarcó que “Córdoba como provincia tiene como cabeza el gabinete de cambio climático”.

Además de las exposiciones y paneles, el encuentro incluyó espacios de networking, intercambio institucional y visitas técnicas vinculadas a proyectos de infraestructura sanitaria y generación de energía renovable, permitiendo mostrar experiencias desarrolladas en Córdoba relacionadas con economía circular, tratamiento de residuos y aprovechamiento energético.

Cabe destacar que durante el desarrollo del congreso se llevó a cabo una reunión del Comité Ejecutivo del Consejo Hídrico Federal (COHIFE), ámbito que reúne a las autoridades hídricas de las distintas provincias argentinas para coordinar políticas y estrategias vinculadas a la gestión del agua a nivel nacional. En ese marco, el secretario de Infraestructura Hídrica de Córdoba y actual presidente del COHIFE, Edgar Castelló, encabezó el encuentro junto a representantes provinciales, fortaleciendo el perfil federal del congreso y consolidando a Córdoba como un espacio de articulación institucional y técnica para el desarrollo de políticas hídricas y ambientales en todo el país.

La realización del XXIII Congreso Argentino de Ingeniería Sanitaria y Ambiental en Córdoba permitió fortalecer el intercambio entre el sector público, académico y privado, promoviendo nuevas experiencias y soluciones innovadoras para el desarrollo de infraestructura sanitaria y ambiental sostenible en todo el país.