Córdoba- Galicia: Refuerzan lazos para potenciar el Camino de Brochero

El gobernador Martín Llaryora recibió en el Centro Cívico al secretario general de Emigración de la Xunta de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda; el delegado de la Xunta en Argentina, Alejandro López Dobarro y el comisario del Xacobeo, Marcos Gómez Román.

En el transcurso de la reunión, celebrada en el despacho del primer mandatario, los visitantes manifestaron su interés por invitar a los cordobeses a participar del Xacobeo 2027 o Año Santo Compostelano, una festividad católica que se celebra en Santiago de Compostela cada vez que el 25 de julio cae en domingo, lo que ocurrirá precisamente el año próximo.

El conjunto de eventos que se engloba va desde actuaciones musicales y artísticas de primer nivel, festivales de música, teatro, danza, cine y literatura, eventos culturales, deportivos e institucionales, así como congresos y actividades vinculadas al Camino de Santiago.

El gobernador y las autoridades gallegas acordaron continuar y profundizar el convenio de vinculación entre los Caminos de Brochero, en Córdoba y Santiago, en España destinado a fomentar el turismo religioso y el intercambio de conocimientos sobre peregrinaciones entre ambas comunidades.

El hermanamiento se traduce en el intercambio permanente de visitantes entre ambos países.

Llaryora aprovechó la ocasión para comentarles a los promotores del Xacobeo la importancia creciente que ha cobrado el recorrido local por los que fueron los dominios del llamado Cura Gaucho.

En ese mismo sentido, Antonio Rodríguez Miranda, secretario general de Emigración de la Xunta de Galicia, señaló: “Esta colaboración con la provincia de Córdoba comenzó hace años y continúa en esta etapa. Creo que esta reunión sirve para darle un impulso muy importante a muchos ámbitos de trabajo, particularmente al desarrollo del Camino de Brochero, donde Galicia puede aportar su experiencia en rutas de peregrinación”.

Alrededor de 40.000 peregrinos participaron en la última y 13.ª edición de la tradicional caminata de El Camino de Brochero realizada el mes pasado.

A lo largo de sus distintas ediciones anuales, decenas de miles de fieles han realizado ese trayecto.

Tras la reunión, la senadora Alejandra Vigo destacó «la importancia de declarar al Camino de Brochero como bien inmaterial de la Argentina, poniendo en valor uno de los recorridos más importantes del país y de América Latina en materia de peregrinación religiosa; y el hecho de haber establecido el hermanamiento con el Camino de Santiago de Compostela”.

“Es la primera vez que una Ley argentina contempla un hecho de estas características, entre dos caminos que comparten el mismo sentido de peregrinación”, agregó.

Por su parte, David Urreta, presidente de la Lotería de Córdoba, remarcó: «Permanentemente se profundiza el turismo de peregrinación y de reflexión con nuevas obras y planificación, y que el mejor ejemplo es el hermanamiento con el Camino de Santiago de Compostela. Las autoridades de Galicia destacaron el desarrollo que ha tenido el Camino de Brochero a partir de este vínculo y de una política pública que hoy sigue sosteniendo el gobernador Martín Llaryora”.

Obras para fortalecer el Camino de Brochero

En función de la importancia del Camino de Brochero, la Provincia lleva adelante distintas obras para mejorar la infraestructura y los servicios destinados a los peregrinos.

Entre ellas se encuentran la recuperación y puesta en valor del histórico Hotel El Cóndor, en la Pampa de Achala, y la construcción de un Centro de Acogida de Peregrinos en Villa Cura Brochero.

Ambas intervenciones se integrarán al sistema de postas que la Provincia desarrolla a lo largo del recorrido y tienen prevista su habilitación para diciembre de 2026.

La recuperación del Hotel El Cóndor contempla una inversión provincial de $1.500 millones y permitirá transformar el edificio en un parador con dormitorios, comedor, oratorio, sanitarios y espacios comunes, entre otros servicios.

Los trabajos también incluyen mejoras estructurales, accesibilidad universal y el uso de energías renovables, con el objetivo de conservar la identidad del refugio de montaña y respetar su entorno natural.

Junto con el Centro de Acogida de Peregrinos, estas obras buscan mejorar las condiciones para quienes recorren el camino y contribuir al desarrollo del circuito religioso y turístico.

Por otra parte, el Gobierno de Córdoba, a través de Caminos de las Sierras, instalará una escultura monumental del Santo Cura Brochero en el kilómetro 17 de la autopista Córdoba-Carlos Paz, en las inmediaciones del puente Malagueño.

La obra, denominada El Peregrino, tendrá 10 metros de altura y un peso aproximado de 3.000 kilogramos. Fue diseñada por el artista plástico cordobés Simón Ibáñez Durán, quien trabaja junto a un equipo de seis personas en su construcción.

La escultura representará al Cura Brochero mientras asciende por una loma en dirección a las sierras, en alusión a su labor pastoral y a las peregrinaciones que realizaba para acercar ayuda a quienes más lo necesitaban.