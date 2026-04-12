Córdoba Joven y UPC firmaron convenios de colaboración en formación en idiomas

La Agencia Córdoba Joven y la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de ampliar el acceso a propuestas de formación en idiomas para estudiantes de nivel superior en toda la provincia.

El acuerdo establece un trabajo conjunto entre ambas instituciones para facilitar la participación de estudiantes de la UPC —tanto de la sede capital como de sus sedes del interior— en el programa Centro de Idiomas Córdoba (CIC).

Esta iniciativa ofrece cursos gratuitos, asincrónicos y autogestionados en inglés, portugués, francés, italiano, alemán y chino mandarín.

El convenio contempla una ampliación en los requisitos de inscripción al programa, permitiendo que estudiantes mayores de 35 años puedan acceder a los cursos, sin límite de edad y con cupos definidos.

De esta manera, se busca garantizar mayores oportunidades de formación continua en un contexto de creciente demanda de herramientas vinculadas a la comunicación global.

En este marco, la Universidad Provincial de Córdoba se compromete a promover la propuesta entre su comunidad educativa, brindar asesoramiento para la inscripción y aportar soporte técnico a través de sus plataformas virtuales para el desarrollo del cursado.

Por su parte, la Agencia Córdoba Joven facilitará materiales de difusión, dará visibilidad al trabajo conjunto a través de sus canales oficiales y mantendrá informada a la UPC sobre las distintas actividades y propuestas vinculadas al programa, incluyendo encuentros y espacios de participación para estudiantes.

Este convenio refuerza el vínculo entre el Estado provincial y el sistema universitario, consolidando políticas públicas que promueven la inclusión, la formación y el desarrollo integral de los jóvenes cordobeses.