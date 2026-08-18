Córdoba presente en Foro Latinoamericano de Educación “Los desafíos de la gestión educativa”

El ministro de Educación de la Provincia de Córdoba, Horacio Ferreyra, participó este miércoles del XVII Foro Latinoamericano de Educación “Los desafíos de la gestión educativa”, que se desarrolló los días 12 y 13 de agosto en el Auditorio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Organizado por la Fundación Santillana, con el patrocinio de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y el apoyo del IIPE UNESCO para América Latina y el Caribe, el encuentro propone un espacio de reflexión e intercambio sobre los desafíos actuales de la gestión directiva y el papel de quienes conducen las instituciones educativas.

Ferreyra formó parte del panel “Ministerios provinciales”, junto a representantes del Consejo General de Educación de Entre Ríos. La conversación, moderada por Lucía Feced, directora de Educación del Grupo de Fundaciones y Empresas, estuvo centrada en el lugar que ocupan los equipos directivos en las políticas educativas y en los procesos de transformación de las escuelas.

“Los equipos directivos tienen un papel estratégico porque son quienes hacen posible que las políticas educativas cobren sentido en cada escuela y se transformen en mejores oportunidades de aprendizaje para nuestros estudiantes”, expresó Ferreyra.

Y siguió: “En Córdoba, junto al gobernador Martín Llaryora, trabajamos para fortalecer su formación, acompañarlos en territorio y generar las condiciones para que puedan concentrarse en lo fundamental: conducir la enseñanza, construir equipos y promover procesos sostenidos de mejora”.

Durante el intercambio se abordaron, entre otros aspectos, las condiciones que necesitan los equipos de conducción para apropiarse de las políticas educativas y traducirlas en prácticas institucionales, la importancia de fortalecer su liderazgo pedagógico y la necesidad de evitar que la ampliación de sus responsabilidades se traduzca simplemente en una mayor sobrecarga de tareas.

En ese sentido, el ministro compartió la perspectiva que Córdoba viene impulsando para reconocer a directivos y supervisores como actores fundamentales de la transformación educativa, promoviendo instancias de formación, acompañamiento y trabajo colaborativo que fortalezcan la toma de decisiones situada y el desarrollo de proyectos institucionales.

La primera jornada del Foro, denominada “La gestión educativa en Argentina y la región”, incluyó además conferencias y paneles con especialistas nacionales e internacionales sobre liderazgo educativo, gestión escolar y políticas públicas.