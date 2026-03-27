Córdoba: Provincia fortalece sus vínculos con Bibliotecas Populares

El Gobierno provincial, a través de la Agencia Córdoba Cultura, llevó adelante una reunión de trabajo con autoridades, referentes y representantes de bibliotecas populares de la provincia en donde funciona actualmente la Agencia, ex Legislatura de Córdoba.

El espacio tiene el objetivo de generar un espacio de diálogo e intercambio en torno a las actividades y programas del organismo.

La jornada se planteó como una instancia de escucha y construcción colectiva, orientada a fortalecer la articulación entre el Estado provincial y las bibliotecas populares, en el marco de los desafíos actuales vinculados a la profesionalización, la gestión y la difusión del patrimonio cultural.

En esta primera instancia, y por cuestiones operativas, participaron instituciones de la ciudad de Córdoba y localidades aledañas.

Durante la reunión, el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, destacó la importancia de generar estos espacios de encuentro y propuso una dinámica participativa, invitando a los presentes a compartir las principales problemáticas que atraviesan sus instituciones.

En ese sentido, se abordaron cuestiones vinculadas a la regularización administrativa y a las dificultades en la tramitación de documentación ante organismos correspondientes. También permitió relevar aspectos vinculados al sostenimiento cotidiano de las bibliotecas.

Asimismo, se puso a disposición un equipo interdisciplinario de la Agencia para acompañar a las bibliotecas en estos procesos, con el objetivo de facilitar gestiones y fortalecer su funcionamiento.

El encuentro contó con la participación del subdirector de Administración a cargo de la Biblioteca Córdoba, Víctor Quinteros y el responsable del área de Bibliotecas Populares, Leandro Calle.

En este marco, desde la Agencia Córdoba Cultura se reafirma el compromiso de continuar promoviendo estos espacios de intercambio y trabajo conjunto, con el propósito de consolidar políticas públicas que fortalezcan el rol de las bibliotecas populares como actores fundamentales en el desarrollo cultural de la provincia.