El Ministerio de Educación puso en marcha el programa “Docentes referentes para el fortalecimiento institucional”, una iniciativa mediante la cual más de 7.500 educadores de todos los niveles y modalidades se formarán para acompañar los procesos de Formación Situada y el desarrollo de las Jornadas Institucionales 2027 junto a los equipos directivos de 2.500 instituciones educativas.

La propuesta busca reconocer y potenciar el saber profesional que existe en cada escuela, fortaleciendo las capacidades institucionales, el trabajo colaborativo y la construcción colectiva de aprendizajes. A través de este dispositivo, los docentes participantes accederán a herramientas, recursos y marcos conceptuales vinculados con cuatro temáticas prioritarias para la política educativa cordobesa:

Oralidad, lectura y escritura

Abordaje y resolución de situaciones problemáticas

Aprendizajes en el mundo digital

Bienestar educativo: vínculos, cuidados y convivencia

Con estos insumos, los referentes acompañarán a los equipos directivos en la planificación y el desarrollo de las Jornadas Institucionales previstas para febrero de 2027, promoviendo la reflexión pedagógica y la toma de decisiones orientadas a la mejora de los aprendizajes en cada comunidad educativa.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó que la iniciativa parte de concebir a las escuelas como espacios de producción de conocimiento pedagógico: “Esta propuesta reconoce el valor del saber profesional que existe en cada escuela y promueve el desarrollo de referentes pedagógicos capaces de movilizar aprendizajes, compartir experiencias, impulsar innovaciones y fortalecer el trabajo colaborativo entre colegas. Transformar la educación también implica confiar en el conocimiento que construyen diariamente nuestros docentes y generar las condiciones para que ese saber circule, se multiplique y contribuya a mejorar las oportunidades de aprendizaje de todos los estudiantes”.

En esa línea, Ferreyra subrayó que “la formación tiene sentido cuando logra trascender la experiencia individual y se convierte en una oportunidad de crecimiento institucional. Por eso buscamos que cada docente que participe pueda actuar como un referente capaz de acompañar procesos, promover la reflexión colectiva y contribuir a la construcción de respuestas contextualizadas para los desafíos que enfrenta cada comunidad educativa”.