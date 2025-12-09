Córdoba se prepara para recibir un evento, que tendrá el impacto económico más grande de la historia

Córdoba se prepara para uno de los eventos artísticos más convocantes de los últimos años: los dos recitales que Shakira brindará este fin de semana en el estadio Mario Alberto Kempes, ambas fechas con entradas prácticamente agotadas.

“El espectáculo tendrá el mayor impacto económico en la historia de Córdoba”, adelantó el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani.

El funcionario confirmó que la hotelería de la Capital ya está al 100%, con fuerte demanda también en Sierras Chicas, Villa Carlos Paz y Alta Gracia.

Según las estimaciones oficiales, unas 120 mil personas —entre asistentes y acompañantes— visitarán la provincia por los conciertos.

Un fin de semana largo que también dejó buenos resultados

Capitani calificó como “positivo” el último fin de semana largo del año, al destacar que “registramos buena ocupación en distintos puntos turísticos como Ansenuza, Punilla, Calamuchita y Traslasierra”.

En total, más de 180 mil turistas se movilizaron por Córdoba, generando un impacto económico cercano a 22 mil millones de pesos.

El detalle de ocupación incluyó:

• Villa General Belgrano 65% (70% en establecimientos categorizados)

• Potrero de Garay 62%

• La Falda 75%

• Villa Carlos Paz 68% (74% categorizados)

• Miramar 78%

• La Cumbre 48%

• Córdoba Capital 52%

• Almafuerte 58%

• Balnearia 100%

• Río Ceballos 65%

Estos números llegan pocos días después del fin de semana XL con concurrencia récord y en la antesala de uno de los hitos culturales más esperados del año.

Un impacto superior a otros megaeventos

En relación con los próximos shows de Shakira, Capitani sostuvo que la concurrencia y el efecto económico “serán mayores a los de recitales internacionales anteriores como Metallica, Paul McCartney, Luis Miguel o Ricky Martin”.

Organizadores estimaron —antes de que se agregara la nueva fecha— que el impacto económico rondará los 55 millones de dólares.

El titular de Turismo destacó además la apuesta de las productoras cordobesas que “invierten, generan empleo y posicionan a Córdoba en un lugar privilegiado no solo del país, sino de la región”.

Por último, subrayó la importancia del impulso del Gobierno provincial: “La decisión del gobernador Martín Llaryora de acompañar y promover políticas públicas alineadas con los grandes eventos culturales y deportivos es clave para sostener este nivel de actividad”.