Córdoba se prepara para un nuevo Megaevento Deportivo

Córdoba volverá a recibir a la elite mundial del hockey. Del 8 al 13 de diciembre, el Estadio Soledad García será sede del inicio de la temporada 2026-27 de la FIH Hockey Pro League, el torneo anual que reúne a las mejores selecciones del mundo.

La provincia tendrá un protagonismo especial en esta nueva edición: los partidos inaugurales de la temporada se jugarán en Córdoba, dando inicio a un calendario que tendrá 144 encuentros a lo largo del año en distintas ciudades del mundo.

Durante seis jornadas, el público cordobés podrá disfrutar de cinco de las selecciones más importantes del hockey internacional. En la rama femenina competirán Argentina, Gran Bretaña y China, mientras que en la masculina lo harán Argentina, Gran Bretaña y Francia.

La presencia de los seleccionados argentinos le suma un atractivo especial a la competencia. Las Leonas llegan como recientes campeonas del mundo, mientras que Los Leones fueron medalla de bronce en el último Mundial. Ambos equipos volverán a encontrarse con su público en Córdoba para comenzar un nuevo camino en la Pro League.

La competencia se disputa bajo un sistema de puntos acumulativos: cada partido aporta unidades a una tabla general y, al finalizar la temporada, el seleccionado que reúna la mayor cantidad de puntos se consagra campeón de la FIH Hockey Pro League.

Córdoba, escenario del mejor hockey internacional

La llegada de la Pro League vuelve a posicionar a Córdoba como escenario de grandes eventos deportivos internacionales y permitirá que los fanáticos puedan disfrutar de cerca de algunas de las principales figuras del hockey mundial.

La edición 2026-27 contará con 144 partidos y recorrerá diferentes países durante la temporada, con la participación de las mejores selecciones del planeta.

La llegada de la Pro League a Córdoba es el resultado de más de un año de trabajo, que permitió postular a la provincia como anfitriona de una competencia de esta magnitud.

En ese proceso, uno de los puntos centrales fue la renovación de la cancha de hockey del Polo Deportivo Kempes, realizada el año pasado, que permitió actualizar y mejorar la infraestructura destinada a la práctica de este deporte.

A esto se suma la reciente certificación del solado de la cancha, un paso fundamental para garantizar que el escenario reúna las condiciones necesarias para recibir una competencia internacional de este nivel

De esta manera, la provincia se prepara para recibir a las mejores selecciones del mundo y convertirse, durante seis jornadas, en el punto de partida de una nueva temporada de la FIH Hockey Pro League.