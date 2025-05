Córdoba sede del Encuentro Federal de Primeros Años «Cuidar la Crianza

Durante los días 21 y 22 de mayo, la ciudad de Córdoba fue epicentro del Encuentro Federal de Primeros Años “Cuidar la Crianza”, una iniciativa que reunió a especialistas, autoridades, equipos técnicos y referentes comunitarios de todo el país con el objetivo de promover una crianza respetuosa y centrada en derechos para niñas y niños de 0 a 6 años.

La propuesta fue impulsada por UNICEF Argentina, la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba y la Legislatura provincial, en el marco de la conmemoración por los 40 años de trabajo de UNICEF en Argentina.

La apertura tuvo lugar en el Auditorio de la Democracia de la Legislatura de Córdoba, con la presencia de la Defensora Amelia López; el Representante de UNICEF en Argentina, Rafael Ramírez Mesec; la Vicegobernadora Myrian Prunotto; la Ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero; y el Ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer. Durante esta jornada, UNICEF recibió un reconocimiento institucional por su trayectoria en la promoción de los derechos de la infancia en el país.

En palabras de la Defensora Amelia López: “Una mirada integral de chicos y chicas con perspectiva de derecho no puede estar fragmentada. No vamos a superar ni romper la espiral de desigualdad si no empezamos a trabajar para modificar los patrones de crianza”.

El Diálogo Inaugural, titulado “La Primera Infancia Importa: el rol clave de esta etapa en clave de políticas públicas”, estuvo a cargo de María Elena Úbeda, Representante Adjunta de UNICEF Argentina.

La segunda jornada, celebrada en el Centro Cultural Córdoba, incluyó rondas de intercambio simultáneas donde se abordaron temas como inversión social, cuidado comunitario, educación, monitoreo de políticas públicas y salud en la primera infancia. Participaron referentes provinciales y nacionales de organismos públicos, municipios, universidades y organizaciones de la sociedad civil.

Entre los momentos destacados se encontraron el diálogo “El estado de situación de la niñez a nivel regional y nacional”, a cargo de Amelia López y Sebastián Waisgrais (UNICEF), y el cierre del encuentro con la participación del Especialista en Desarrollo Infantil Temprano de UNICEF, Javier Quesada, y la Presidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría, Cecilia Cuestas.

Además, se desarrollaron las siguientes rondas temáticas:

Políticas públicas, inversión y gobernanza para la primera infancia

El cuidado y la educación en primera persona

Políticas públicas basadas en evidencia

Educación y cuidado: cobertura, calidad y acceso

Estas mesas contaron con la participación de representantes de las provincias de Jujuy, Salta, Entre Ríos y Córdoba, así como de organismos nacionales y universidades.

“Cuidar la Crianza” propuso visibilizar la importancia de los primeros años como etapa clave para el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social de niñas y niños, y reafirmó la necesidad de fortalecer la articulación interinstitucional e intersectorial para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.

Cabe destacar que en Córdoba, diversos municipios trabajan activamente en el marco del programa Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (MUNA), impulsado por UNICEF, que brinda acompañamiento técnico a los gobiernos locales para el desarrollo de planes de acción integrales en infancia y adolescencia.

Este Encuentro Federal consolidó un espacio participativo y plural para repensar y construir colectivamente políticas públicas de calidad para la primera infancia.