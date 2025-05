Córdoba sede del Encuentro Federal de Primeros Años «Cuidar la Crianza»

Happy children playing together outdoors, dancing around on grass, enjoying outdoor activities and having fun in park. Kids party or friendship concept

Los días 21 y 22 de mayo se realizará en la ciudad de Córdoba el Encuentro Federal de Primeros Años “Cuidar la Crianza”, una propuesta que busca poner en el centro del debate público el derecho de niñas y niños a crecer en entornos seguros y libres de violencias. El evento es organizado por UNICEF Argentina, la Legislatura de la Provincia de Córdoba y la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Córdoba, en articulación con organismos gubernamentales, universidades y organizaciones del tercer sector. La apertura estará encabezada por la Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Córdoba, Amelia López, y el Representante de UNICEF en Argentina, Rafael Ramírez Mesec, junto a autoridades provinciales, municipales, académicas y referentes de todo el país. Durante el acto inaugural en la Legislatura, se entregará una Declaración de Interés en reconocimiento a los 40 años de trabajo de UNICEF en la Argentina, destacando su compromiso sostenido con la promoción y protección de los derechos de la infancia. El Encuentro reunirá a especialistas, equipos técnicos, cuidadores y educadores de diversas provincias, quienes compartirán experiencias, desafíos y estrategias para fortalecer la crianza respetuosa desde el nacimiento hasta los seis años. La agenda se desarrollará en dos sedes: el miércoles 21 en la Legislatura provincial y el jueves 22 en el Centro Cultural Córdoba. Las actividades incluirán conferencias magistrales, paneles con especialistas, diálogos abiertos, rondas simultáneas de intercambio y presentaciones de experiencias territoriales. Se abordarán temas vinculados a la inversión social, salud, educación, cuidado comunitario y monitoreo de políticas públicas de primera infancia. En Córdoba, numerosos municipios ya implementan acciones en esta línea a través del programa “Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia” (MUNA), impulsado por UNICEF. Esta estrategia brinda acompañamiento técnico a los gobiernos locales para el diseño, implementación y seguimiento de políticas orientadas a niñas, niños y adolescentes. El Encuentro “Cuidar la Crianza” se consolida como un espacio federal, participativo e intersectorial que busca fortalecer las políticas sostenidas de acompañamiento a las familias y promover una mirada integral sobre el cuidado en los primeros años de vida. La participación es gratuita con inscripción previa. Las personas interesadas pueden inscribirse completando el siguiente formulario: Formulario de inscripción al Encuentro “Cuidar la Crianza”. Navegación de entradas