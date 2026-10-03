COSEDEPRO: Amplio operativo integral para acompañar el clásico cordobés

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Seguridad y del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (COSEDEPRO), dispuso un amplio operativo integral para acompañar el desarrollo del clásico cordobés entre Talleres y Belgrano, que se disputará este domingo 4 de octubre, a las 17, en el Estadio Mario Alberto Kempes, únicamente con público local.

El dispositivo contempla la participación de aproximadamente 1.000 personas de distintas áreas provinciales y municipales, que estarán abocadas a tareas de seguridad, prevención, control, fiscalización, tránsito y asistencia durante la jornada.

La Policía de Córdoba tendrá a su cargo el despliegue principal, con participación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), la División K-9 y el equipo de Tribuna Segura, que contará con tecnología PDA para la identificación y control de los asistentes.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, destacó el trabajo coordinado entre los distintos organismos que participarán del dispositivo y remarcó la importancia de garantizar el normal desarrollo de la jornada.

“El clásico de Córdoba es una fiesta que queremos que todos puedan disfrutar en paz. Vamos a estar presentes antes, durante y después del partido para garantizar el orden, prevenir cualquier situación y cuidar a quienes van a la cancha. La calle es de todos y el fútbol también se tiene que vivir con responsabilidad”.

También formarán parte del operativo personal de seguridad privada y agentes de UTEDYC, que intervendrán en los controles de acceso y molinetes, además de inspectores de tránsito, personal del Ente de Fiscalización y Control y de la Guardia Urbana de la Municipalidad de Córdoba.

Controles desde el mediodía

Los controles comenzarán a las 12, mientras que las puertas del Estadio Mario Alberto Kempes se habilitarán a las 15, dos horas antes del comienzo del encuentro.

Desde el Ministerio de Seguridad se recomienda a quienes concurran al estadio hacerlo con anticipación, a fin de facilitar el ingreso y evitar demoras en los accesos.

Para ingresar será obligatorio presentar DNI físico y carnet habilitado. En el marco del sistema Tribuna Segura, se realizan los controles correspondientes para verificar las condiciones de acceso de cada espectador.

Por su parte, el presidente del CO.SE.DE.PRO., Marcelo Frossasco, destacó la planificación conjunta entre los organismos provinciales, municipales y las instituciones vinculadas a la organización del encuentro.

“Planificamos cada detalle junto a la Policía de Córdoba, las áreas del Municipio, UTEDYC y la seguridad privada para que los accesos, los controles y la logística funcionen de manera ordenada. Les pedimos a todos los asistentes que concurran con su DNI físico, respeten las indicaciones del personal y mantengan despejadas las vías de evacuación y las escaleras del Kempes”, dijo.

El operativo tiene como objetivo garantizar un ingreso y una desconcentración ordenados, prevenir incidentes y acompañar el desarrollo del clásico, con un trabajo articulado entre la Provincia, el Municipio y los distintos actores que intervienen en la organización de la jornada deportiva.