Cosedepro aprobó operativos de seguridad para encuentros del fin de semana

La mesa de trabajo del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro) concluyó la planificación de los operativos para los encuentros que disputarán Belgrano, Instituto y Racing en la capital cordobesa, este fin de semana.

Belgrano jugará el sábado a las 19 horas en el estadio Julio César Villagra. El domingo habrá dos encuentros: Instituto será local ante Sarmiento de Junín a las 19 en el estadio Juan Domingo Perón, mientras que Racing recibirá a Ferrocarril Oeste a las 16 en Nueva Italia.

“Ante la realización de estos encuentros nos reunimos, planificamos y aprobamos los respectivos operativos de seguridad”, dijo Marcelo Frossaco, titular del Cosedepro.

Para los tres partidos se estableció la apertura de los portones de ingreso dos horas antes del inicio del juego.

Participarán del dispositivo de seguridad todas las áreas provinciales y municipales involucradas en eventos con público local. Esto incluye Policía de la Provincia, Bomberos, Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), seguridad privada, el programa Tribuna Segura, personal de Utedyc, sanidad, rescatistas y distintos organismos de la Municipalidad de Córdoba.

El ingreso a los estadios se realizará de forma habitual: los hinchas deberán presentar carnet de socio o entrada y documento nacional de identidad (DNI), accediendo por los portones habilitados para cada partido.

Las reuniones de coordinación se realizaron en el Estadio Mario Alberto Kempes y contaron con la presencia de representantes de la Agencia Córdoba Deportes, la Policía provincial, la Municipalidad de Córdoba y los clubes involucrados.

Programa de partidos

Sábado 19:00 hs – Belgrano vs. Argentinos Jrs. (Estadio Julio César Villagra)

Domingo 16:00 hs – Racing vs. Ferrocarril Oeste (Estadio Miguel Sancho)

Domingo 19:00 hs – Instituto vs. Sarmiento (Estadio Juan Domingo Perón)