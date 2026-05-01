Cosedepro: Ultimaron detalles del operativo para el Desafío del Valle del Río Pinto

El presidente del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro), Marcelo Frossasco encabezó este jueves en La Cumbre una reunión con el objetivo de analizar

los últimos detalles y acciones del operativo de seguridad aprobado para el Desafío del Valle del Río Pinto, la carrera de mountain bike con mayor convocatoria de América que esta temporada cumple 30 años de actividad.

El dispositivo contempla la cobertura de los tres días del evento incluyendo la Expo Río Pinto (viernes y sábado) con más de 200 stands, con marcas líderes de indumentaria y accesorios de ciclismo; actividades gastronómicas y acreditaciones técnicas, además de la carrera a disputarse el domingo desde las 8 horas, con epicentro en el Aero Club de La Cumbre por ser el lugar de largada y llegada.

La prueba se disputará este domingo, en dos trazados: uno corto de 30 kilómetros y otro de 90 en donde participarán las categorías de los ciclistas profesionales que transitarán caminos de los departamentos Punilla y Cruz del Eje, con premios para los 10 primeros de cada categoría.

El impacto turístico que genera este evento para la provincia de Córdoba se extiende a diferentes localidades del Valle de Punilla, con un importante movimiento económico durante todo el fin de semana, por la llegada de competidores, equipos y visitantes de todo el país, Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil, Venezuela y Estados Unidos.

El Desafío del Valle del Río Pinto se inició en 1996 con un total de 136 competidores.

Con el correr de los años esta competencia se fue jerarquizando hasta convertirse en un reto ciclístico de montaña de los más importantes del continente con un recorrido de į; el director de la Departamental Punilla Norte, comisario Inspector, José San Vega; el director Tránsito Norte de Policía Caminera, comisario Mayor, Julio Garay, y personal de Patrulla Rural y el Duar.