Córdoba Cultura: Celebraron aniversarios Orquesta Sinfónica y Coro Polifónico más el día del Folklore

El Teatro del Libertador celebró los aniversarios de la Orquesta Sinfónica de Córdoba, que cumplió 94 años, y del Coro Polifónico de Córdoba, que celebró sus 76 años con una gala lírica a sala llena. Bajo la dirección general del maestro JongWhi Vakh, la propuesta reunió a los cuerpos estables y a destacados solistas vocales en un programa dedicado a algunas de las piezas más reconocidas del repertorio lírico.

La gala contó con la participación de los solistas Pía Gray, Anahí Cardoso y Maximiliano Spósito quienes interpretaron una selección de arias y coros de óperas de compositores como Giuseppe Verdi, Georges Bizet, Gioachino Rossini, Antonín Dvořák, Luigi Denza y otros grandes autores.

La presentación tuvo, además, un gran valor histórico. La Orquesta Sinfónica de Córdoba ofreció su primer concierto el 7 de agosto de 1932, mientras que el Coro Polifónico de Córdoba realizó su primera presentación el 16 de agosto de 1950. La Gala Lírica se convirtió, así, en un encuentro para celebrar la trayectoria y el aporte de ambos cuerpos artísticos a la vida cultural de Córdoba.

Marcelo Rodio destacó el valor de los cuerpos estables de la provincia y su reconocimiento más allá de las fronteras de Córdoba. “Es un orgullo para los cordobeses y argentinos contar en nuestra provincia con cuerpos estables que han cosechado admiración y reconocimiento internacional”, expresó.

En ese sentido, remarcó la importancia de continuar acompañando a estos elencos y a sus artistas: “Es tan necesario y significativo que desde la gestión que conduce el gobernador Martín Llaryora sigamos apoyando, reconociendo y alentando a estos artistas, en especial cuando celebramos aniversarios de su creación y ellos nos gratifican con espectáculos inolvidables como el que nos entregaron este fin de semana”.

Como parte de la celebración, Rodio entregó reconocimientos a la Orquesta Sinfónica de Córdoba y al Coro Polifónico de Córdoba, que fueron recibidos en representación de ambos cuerpos por sus respectivos directores. También fueron reconocidos los solistas que fueron parte de la gala, por su participación en el espectáculo.

La celebración contó además con la presencia de representantes diplomáticos y autoridades invitadas. En ese marco, el Teatro del Libertador recibió a los cónsules de Croacia, Chile, Timor-Leste y Finlandia, junto al presidente de Proarte, quienes acompañaron la celebración de los cuerpos estables de Córdoba.

La unión de las voces y los instrumentos permitió disfrutar de una experiencia musical de gran riqueza, en la que cuerdas, vientos y canto coral se integraron para recrear algunas de las obras más emblemáticas del repertorio operístico.

Una orquesta que marcó la vida musical cordobesa

La Orquesta Sinfónica de Córdoba fue creada el 21 de junio de 1932 por decreto del gobernador Pedro José Frías y ofreció su concierto inaugural el 7 de agosto de ese año. Su primer director fue el maestro Eduardo Gasparrini, quien también tuvo a su cargo la organización del cuerpo y contribuyó a darle una identidad que combinó el repertorio universal con obras de autores nacionales y locales.

A lo largo de sus 94 años de trayectoria, la orquesta desarrolló una intensa actividad artística y compartió escenario con destacados directores y solistas nacionales e internacionales.

Una voz coral con identidad propia

El Coro Polifónico de la Provincia de Córdoba nació en 1950, en el marco del crecimiento de la actividad coral que se había desarrollado en la ciudad durante la década anterior. El maestro italiano Conrado Mirándola fue su fundador y primer director, y el elenco debutó en agosto de ese año con un concierto sinfónico-coral junto a la Orquesta Sinfónica de Córdoba.

Durante sus 76 años de trayectoria, el cuerpo abordó un amplio repertorio que incluyó óperas y grandes obras sinfónico-corales de compositores como Verdi, Beethoven, Mozart, Bach, Brahms y Prokofiev, y consolidó su presencia en la vida musical de Córdoba.

El Día del Folklore convocó a 7.000 personas en el Paseo del Buen Pastor

El Paseo del Buen Pastor se convirtió el pasado sábado en escenario de una multitudinaria celebración del Día del Folklore. Más de 7.000 (siete mil) personas disfrutaron de una jornada de música, danza y encuentro que reunió a artistas, bailarines, academias y referentes de la cultura popular, en una propuesta organizada por la Agencia Córdoba Cultura con entrada libre y gratuita.

Desde las primeras horas de la tarde, el público acompañó una programación pensada para celebrar el folklore como una expresión viva, diversa y en permanente transformación, capaz de reunir distintas generaciones alrededor de las músicas, danzas y tradiciones que forman parte de la identidad argentina y, especialmente, de Córdoba.

La jornada contó con la participación de Ballet Sentir lo Argentino, dirigido por Franco Torres; Academia La Forestal de Danza, dirigida por José Rodríguez; Academia Amanecer Nativo, de Hernán Canale y Natalia Cimentón; los bailarines Santiago Sastre y Azul Abigail; y la Compañía Foráneos, dirigida por Lucas Cadelago.

En el escenario también se presentaron Juan Bonetto, Nicolás Villa, Rodrigo Medina, Julio Cejas, Jessica Benavidez, Dos Folk, Pachecos, Los Duartes, Lautaro Rojas y Pablo Lozano. La propuesta contó además con la participación de Paquito Ocaño y Emiliano Zerbini, mientras que Juanjo Abregú tuvo a su cargo el cierre de la celebración.

Uno de los momentos destacados fue la participación de Darío Pacheco, Héctor Gandur y Pedro Pacheco, quienes propusieron una jam session de clásicos del folklore argentino, basada en la improvisación y la interacción con los bailarines presentes. La dinámica convirtió al público en parte activa de la celebración y extendió el baile desde el escenario hacia la explanada del Paseo.

Reconocimiento a referentes del folklore

Como parte de la jornada, el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, realizó la entrega de placas de reconocimiento a Silvia Zerbini y Claudio Juárez, en reconocimiento a sus trayectorias y al aporte que realizan a la difusión y preservación de la cultura folklórica.

Silvia Zerbini, referente de la danza folklórica argentina y exdirectora del Ballet Folklórico Nacional, fue además invitada especial y maestra de ceremonia de la jornada. Por su parte, Claudio Juárez, reconocido por su trayectoria como conductor y locutor oficial del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, acompañó la celebración desde la conducción.

La gran convocatoria en el Paseo del Buen Pastor reafirma el lugar que ocupa el folklore en la vida cultural de Córdoba y el valor de generar espacios públicos de encuentro en torno a las expresiones que construyen identidad.

Con esta celebración, la Agencia Córdoba Cultura continúa impulsando propuestas gratuitas y abiertas a la comunidad, acercando la cultura a los espacios públicos y promoviendo el encuentro de los cordobeses con sus artistas, sus tradiciones y su patrimonio cultural.