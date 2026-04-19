Cultura: Lanzaron oficialmente inscripciones de los Premios Literarios

El Gobierno de Córdoba, a través de la Agencia Córdoba Cultura, dejó oficialmente abiertas las inscripciones para participar de la 19° edición de uno de los premios literarios más importantes del país. El lanzamiento contó con la participación del presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio. La convocatoria tiene por objetivo incentivar la producción literaria nacional y promover espacios de difusión y reconocimiento para autores argentinos.

La edición 2026 estará destinada al género poesía y estará abierta a escritores argentinos, por nacimiento o por opción, mayores de edad y residentes en el país. Las inscripciones se recibirán desde el 17 de abril hasta el 15 de junio de 2026, exclusivamente por vía digital, conforme a las bases y condiciones que serán publicadas en los canales oficiales del organismo.

La obra ganadora será seleccionada por un jurado integrado por tres escritores de reconocida trayectoria y recibirá un premio económico, un diploma y su publicación, prevista para el segundo semestre de 2027.

“Tenemos que trabajar para que mucha gente se ponga a leer en Córdoba, para que tenga esa voluntad. Acciones como esta hacen que sigamos vinculados con la escritura. Ustedes, los autores son quienes crean e imaginan mundos posibles para conectarnos con lo más mágico de la lectura. Este trabajo en conjunto es un impulso para valorar el gran trabajo que hacen los escritores y escritoras de Córdoba y del país”, aseguró Rodio destacando la labor de los autores.

Además del titular de la agencia, participaron también el Dr. Víctor Quinteros, Subdirector de Letras y Bibliotecas, quien presentó los lineamientos generales de la convocatoria, y María Teresa Andruetto, escritora y miembro del jurado de la edición 2025, quien señaló que este premio permite que surjan nuevas voces dentro de la ya rica literatura cordobesa y argentina.

Para finalizar el acto, se realizó la entrega de ejemplares impresos y del diploma correspondiente al autor Leonardo Corzo, escritor premiado en la edición 2025 por su obra ganadora, la novela “Piel turismo”.

El jurado la eligió por unanimidad destacando su narrativa en primera persona y un potente manejo de la lengua oral. La obra retrata el viaje inútil de un Ulises cordobés en busca de una Penélope urbana, recorriendo su ciudad como un turista entre una fauna bukowskiana, con una narrativa ágil que aborda consumo de sustancias, vida intelectual y sexo.