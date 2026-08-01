Decretaron duelo en homenaje a Brigadistas Cordobeses fallecidos en accidente

El gobernador Martín Llaryora decretó un día de duelo provincial en homenaje a los brigadistas cordobeses Andrés Bosch y Rodrigo Aimeta, quienes fallecieron en el accidente aéreo ocurrido en el Parque Provincial Ischigualasto, en la provincia de San Juan, mientras participaban de un operativo de combate de incendios forestales.

La medida busca rendir homenaje a quienes dedicaban su vida a la protección de la comunidad y a la lucha contra los incendios forestales, destacando su profesionalismo, compromiso y vocación de servicio.

El decreto también expresa las condolencias y la solidaridad del Gobierno de Córdoba con los familiares, amigos y compañeros de las víctimas, así como con las autoridades y el pueblo de San Juan, que también sufrieron pérdidas en el siniestro.

En ese marco, el Gobierno provincial dispuso que durante la jornada de duelo las banderas Nacional y Provincial permanezcan izadas a media asta en todos los establecimientos públicos dependientes de la Provincia, como muestra de respeto y reconocimiento a la memoria de los brigadistas fallecidos.