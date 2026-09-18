Deportistas cordobeses dejan su marca en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Los deportistas cordobeses continúan dejando su marca en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con destacadas actuaciones y presencia en distintas disciplinas del certamen continental.

La natación fue una de las grandes protagonistas de las primeras jornadas. Macarena Ceballos consiguió dos medallas de oro en los 200 metros pecho y en la posta 4×100, además de otra dorada en los 50 metros pecho. También integró la posta 4×100 que obtuvo la medalla de plata junto a Andrea Berrino. En tanto, Malena Santillán se consagró en los 200 metros espalda y sumó una plata en los 400 metros libre, mientras que Delfina Dini consiguió el bronce en los 1.500 metros libre.

Por su parte, Dante Nicola Rho obtuvo el bronce en los 200 metros pecho y finalizó octavo en los 50 metros de la misma especialidad. Thiago Pizzini Paz fue cuarto en los 1.500 metros libre y consiguió el segundo puesto en los 400 metros libre. Andrea Berrino, además, alcanzó la sexta posición en los 50 metros libre y fue parte de la posta 4×100 que logró la de bronce.

Más medallas y actuaciones destacadas

La tiradora Fernanda Russo Romero sumó dos medallas de oro una la logró en la prueba de equipo mixto de carabina de aire comprimido de 10 metros y la segunda lo hizo en la modalidad femenino de aire comprimido de 10 metros. En bochas, Gabriel Crespi consiguió el bronce en la modalidad de petanca mixta.

En boxeo, Melanie Martínez ya tiene medalla asegurada en la categoría de 54 kilogramos . Tras debutar con un triunfo 3-2 ante la representante de Brasil, superó 5-0 a la colombiana en semifinales. Este viernes 18, desde las 15:15, irá por todo: enfrentará a la venezolana en la gran final, con el oro en juego, mientras que Santiago Tulián obtuvo la medalla de bronce en la categoría hasta 55 kilogramos.

También se destacaron los seleccionados de hockey masculino, con Nicolás Rodríguez y Joaquín Costa, que vencieron a Perú, Brasil y Paraguay en sus primeros compromisos. En hockey femenino, Daiana Pacheco fue parte de los triunfos argentinos ante Paraguay y Uruguay.

La cordobesa Helena Cugno integra el seleccionado argentino de vóleibol femenino, que comenzó con una victoria ante Paraguay, luego cayó frente a Chile, al igual que con Venezuela. En handball, María Eugenia Mellano participó del triunfo ante Colombia y frente a Chile.

Lo que viene para los cordobeses

Sábado 19: Vóleibol femenino, con Helena Cugno frente a Colombia; handball femenino, con María Eugenia Mellano ante Perú; y fútbol masculino, con Santiago Tulián y el seleccionado argentino frente a Uruguay. Además en Vela continuarán compitiendo Chiara Ferretti, Joaquin Reutemann y Luciano Pesci.

Domingo 20: Hockey masculino, con Nicolás Rodríguez y Joaquín Costa ante Uruguay; hockey femenino, con Daiana Pacheco frente a Perú; y handball femenino, con María Eugenia Mellano ante Paraguay.

Del 18 al 20 de septiembre: Judo, con Joaquín Tovagliari y Agustín Gil; rugby 7, con Santino Zangara y Brisa Borda; gimnasia rítmica, con las seis representantes cordobesas; y esquí náutico, con Isabella Besso y Bautista Ahumada. Dentro de esos días, el 19 y el 20 de septiembre Agustín Destribats, participará en lucha.

Del 22 al 25 de septiembre: Atletismo, con Diego Pérez Güercio, Noelia Martínez, Julieta Salguero y Florencia Buenanueva; tiro con arco, con María Eugenia González; pádel, con Victoria Vilchez; y escalada deportiva, con Marian Micheri y del 23 al 25 de septiembre: Karate, con Giuliana Novak.

Del 21 al 26 de septiembre: Tenis, con Luisina Giovanini y Luciana Moyano, y squash, con Jeremías Azaña Cornejo y María Antonella Falcione.