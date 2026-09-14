Destacan millonaria inversión de Mercado Libre en la Provincia de Córdoba

El ministro de Producción, Fernando Sibilla, destacó en Buenos Aires el impacto productivo y logístico que tendrá en Córdoba la inversión de USD 91 millones anunciada por Mercado Libre para instalar en Estación Juárez Celman su primer centro de almacenamiento en el interior del país.

Sibilla participó de una mesa de trabajo junto a ministros de Producción de distintas provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, donde se analizaron el crecimiento del comercio digital y las oportunidades que esta transformación genera para empresas, PyMEs y emprendedores.

En ese marco, el funcionario puso en valor la elección de Córdoba para una inversión que permitirá consolidar a la provincia como un nodo estratégico para la logística y el comercio electrónico del centro y norte del país.

El proyecto, anunciado oportunamente por el gobernador Martín Llaryora, contempla la construcción de un centro de almacenamiento de 60.000 metros cuadrados, con capacidad para albergar hasta 6 millones de productos y generar hasta 2.000 puestos de trabajo directos, además de cientos de empleos indirectos.

La nueva infraestructura permitirá abastecer desde Córdoba a los centros de última milla de las regiones Centro, NOA y NEA, con impacto en los tiempos de entrega y en las condiciones logísticas de miles de PyMEs y vendedores que utilizan el comercio electrónico para llegar a nuevos mercados.

Sibilla sostuvo que la llegada de una inversión de esta magnitud ratifica la importancia de continuar generando infraestructura, previsibilidad y condiciones favorables para la radicación de inversiones y el desarrollo de nuevas formas de producir y comercializar.

La agenda del ministro incluyó también la firma de un convenio con Junior Achievement para capacitar a emprendedores y PyMEs y brindarles herramientas que les permitan desarrollarse en el comercio digital y ampliar sus mercados.

Competitividad e inversión

Durante su paso por Buenos Aires, Sibilla participó además del AmCham Agribusiness Forum 2026, bajo el lema “Producción local e inversión en el marco de la competencia global”, donde presentó la estrategia de Córdoba para mejorar la competitividad y promover nuevas inversiones.

“El gran desafío que tenemos que enfrentar es cómo abordamos la competitividad. La competitividad es sistémica”, sostuvo el ministro.

En ese sentido, destacó el rol de la inversión en infraestructura, la articulación público-privada y las herramientas impulsadas por Córdoba para fortalecer al sector productivo, entre ellas la nueva Ley de Promoción Industrial.

Sibilla remarcó además la importancia de construir políticas públicas a partir del diálogo con quienes producen e invierten.

“El capital social es esa construcción que se da entre el diálogo público-privado, que te lleva justamente a poder evolucionar en el marco de la confianza y la previsibilidad de determinadas políticas que después tienden a fomentar, por ejemplo, la inversión”, señaló.

La inversión de Mercado Libre se inscribe en ese proceso y representa una oportunidad para fortalecer la infraestructura logística de Córdoba, ampliar mercados para las PyMEs y generar nuevos puestos de trabajo.