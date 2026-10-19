Día de la Madre, «Octubre Rosa» y Encuentro Regional de Bandas en el Parque Central

Se llevaron a cabo este domingo en el Parque Central de Brinkmann una serie de actividades en el marco del Día de la Madre, “Octubre Rosa”, y encuentro regional de bandas, organizadas por el Municipio en conjunto con Lalcec Luz de Vida.

La jornada contó con espectáculos artísticos de baile en el escenario principal. También una gran feria de artesanos y emprendedores en el sector este del parque.

La banda Municipal Centenario de nuestra ciudad y la Banda Municipal de la ciudad de Morteros (Juvenil y Adultos), fueron las encargadas de ponerle mucho ritmo a la tarde en el marco del encuentro de bandas. Allí el Intendente Mauricio Actis, la Secretaria de Educación y Cultura Marisol Nuñez y el Director de Cultura Germán Argañaraz entregaron un presente al profesor Fernando Cavagna, por sus 25 años de trayectoria en la banda municipal.

En la oportunidad, se descubrió un mural confeccionado por la artista local Micaela Naz, sobre la prevención del cancer de mamas.

Un gran marco de público acompañó este evento en una hermosa tarde en comunidad.