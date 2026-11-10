En medio de una multitud que lo esperaba desde temprano, el papa León XIV saludó y dio su bendición a los fieles reunidos frente al Arzobispado de Córdoba.

Desde el histórico balcón del edificio, sobre avenida Hipólito Yrigoyen, el Pontífice compartió un momento de cercanía con peregrinos y vecinos que se acercaron para verlo durante su visita a la ciudad.

“Saludos a todos en este día de fiesta, demos gracias a Dios por el don de la fe, por el don de poder compartir. Gracias por acogerme, pero sobre todo, demos las gracias a Dios por el don de la vida, por el don de este entusiasmo, por el don de los jóvenes”, comenzó el Sumo Pontífice, y a continuación interpeló a los jóvenes, que respondieron con una ovación.

El Papa agradeció “el don de poder estar unidos y siempre convencidos. Cuando estamos unidos podemos lograr todo”.

Y cerró: “Dios está cerca de ustedes y estará siempre presente. Sigan viviendo su fe, Dios bendiga a toda Córdoba”.

El esperado acontecimiento se dio luego de una mañana que tuvo como punto central la Santa Misa celebrada en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), ante miles de personas llegadas desde distintos puntos del país y del exterior.

Tras la celebración, León XIV se trasladó hacia el centro de la ciudad y recorrió parte del trayecto en papamóvil, para encontrarse con los fieles a lo largo del camino.

La agenda del Santo Padre continuará a las 15:15 con un encuentro pastoral en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción, junto a representantes del clero, la vida consagrada y seminaristas.

Al finalizar, está previsto que emprenda su regreso al Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella, desde donde partirá hacia Buenos Aires a las 16:55.