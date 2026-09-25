Dirección de Gestión Integral de Manejo del Fuego: Continúa el alerta por riesgo de Incendios Forestales

La Dirección de Gestión Integral de Manejo del Fuego recuerda que continúa vigente el alerta por riesgo extremo de incendios forestales en todo el territorio provincial.

La advertencia, emitida ayer lunes 21 de septiembre, se extenderá hasta mañana viernes 25, de acuerdo con el Índice Meteorológico de Peligro de Incendios (FWI) y las condiciones previstas para los próximos días.

Según el reporte técnico, tras la presencia de vientos del sector sur durante el lunes y la madrugada de este martes, se espera que roten hacia el norte y se mantengan hasta la madrugada del viernes, cuando volverían a cambiar hacia el sur.

A este escenario se suma que el indicador de disponibilidad del combustible fino registra valores que facilitan la ignición. Además, en algunas estaciones, los combustibles medios y gruesos alcanzan niveles asociados a incendios de difícil control.

La combinación de estos factores genera condiciones favorables para el inicio de focos y la rápida propagación de las llamas. Por este motivo, se solicita a la población extremar las precauciones, evitar cualquier actividad que pueda originar fuego y permanecer atenta ante la aparición de columnas de humo.

Finalmente, se recuerda que ante la presencia de humo o fuego, se debe dar aviso inmediato al 100 (Bomberos), al 911 (Policía) o al 0800-888-38346 (línea Fuego).