Dirección General de Bienestar Educativo impulsa iniciativa de las Asambleas Infantiles

El Ministerio de Educación de la provincia, a través de la Dirección General de Bienestar Educativo y su línea de Parlamentos Estudiantiles, impulsa la nueva iniciativa de las Asambleas Infantiles, bajo el lema “La sala que queremos”.

Esta propuesta pedagógica e institucional tiene como propósito fundamental promover la participación activa, el diálogo y el ejercicio democrático de los niños que transitan el nivel inicial.

De esta primera edición, forman parte del proyecto un total de 11 establecimientos educativos, los cuales fueron seleccionados estratégicamente de acuerdo con las distintas zonas de inspección provincial para garantizar una representación federal y equitativa del territorio.

Al respecto, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, expresó: “La decisión del gobernador Martín Llaryora de fortalecer las políticas destinadas a la primera infancia implica reconocer que allí comienza la construcción de ciudadanía, de vínculos y de oportunidades. Estas Asambleas Infantiles permiten que niños y niñas aprendan desde muy pequeños que su voz tiene valor, que pueden participar, dialogar y construir colectivamente el jardín que quieren”.

Por su parte, la secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, Claudia Maine, destacó la importancia de abrir estos canales desde los primeros años de escolaridad: “El desarrollo de la ciudadanía y la cultura democrática no es una tarea que deba postergarse para la adultez; se construye desde la primera infancia. Estas instancias son fundamentales para consolidar espacios institucionales donde las voces de los más chicos no solo sean escuchadas, sino que se conviertan en el eje de la vida escolar”.

Los encuentros en cada una de las salas cuentan con una exhaustiva preparación previa coordinada por los equipos docentes y los propios estudiantes. En esta oportunidad, el eje central de las actividades se estructuró en torno a la emblemática obra de María Elena Walsh.

El abordaje de sus textos y producciones musicales aportó herramientas metodológicas indispensables para que las infancias reflexionen críticamente sobre la creatividad, los derechos, la participación ciudadana y la inclusión comunitaria. Esta base artística y conceptual facilitó una interacción fluida, enriquecedora y directa entre las salas y el equipo técnico de la dirección durante las visitas.

Por su parte, el subdirector de Participación, Derechos y Comunidad, Marcos Griffa, se refirió al impacto de las jornadas pedagógicas: “Buscamos generar entornos escolares protectores y de participación, donde la palabra circule con respeto y libertad. El paso previo por el universo de María Elena Walsh dota a los niños y niñas de herramientas maravillosas para expresar sus deseos e ideas, fortaleciendo sus trayectorias escolares mediante un rol plenamente activo dentro de sus comunidades”.

El cierre de este ciclo se materializará en el mes de julio, oportunidad en la cual se llevará a cabo la gran Asamblea Provincial en las instalaciones de «La Casa de las Infancias», en la ciudad de Córdoba.

Cada una de las jornadas desplegadas en los jardines busca consolidar espacios institucionales de debate donde se jerarquice la escucha y el intercambio respetuoso de ideas, sentimientos y opiniones. De este modo, las Asambleas Infantiles se constituyen como una oportunidad práctica para que las infancias ejerciten la ciudadanía y consoliden su rol protagónico dentro de la comunidad educativa.

Las instituciones y localidades que integran el recorrido provincial de la iniciativa en esta instancia son:

Escuela Normal Superior Nicolás Avellaneda (San Francisco)

(San Francisco) El Jilguerito (Arroyo Cabral)

(Arroyo Cabral) Domingo Faustino Sarmiento (La Carlota)

(La Carlota) Primera Junta (Villa Rumipal)

(Villa Rumipal) Coronel Carpani Costa (Sebastián Elcano)

(Sebastián Elcano) Comandante Rosendo Leal (Ciénaga del Coro)

(Ciénaga del Coro) Juan Bautista Alberdi (Cintra)

(Cintra) José María Paz (Del Campillo)

(Del Campillo) José Gabriel Brochero (Villa Cura Brochero)

(Villa Cura Brochero) Jardín de Infantes Víctor Mercante y Anexo Cerro Azul (Villa Cerro Azul)

(Villa Cerro Azul) Naciones Unidas (Córdoba Capital)