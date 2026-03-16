Disponen prórroga al Programa de Promoción Industrial Simplificada hasta el 30 de abril

El Gobierno de Córdoba, a través de la Secretaría de Industria del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, dispuso la prórroga del plazo de inscripción al Programa de Promoción Industrial Simplificada, con el objetivo de facilitar el acceso de más empresas a los beneficios del régimen.

De acuerdo con la Resolución N° 58 de la Secretaría de Industria, publicada en el Boletín Oficial, el plazo para inscribirse al programa se extiende desde el 13 de marzo hasta el 30 de abril inclusive.

La medida permite que las industrias interesadas puedan completar el proceso de inscripción y acceder a los beneficios previstos por el régimen, entre los que se destaca la exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para la actividad industrial, con efecto retroactivo al mes de enero de este año.

El Programa de Promoción Industrial Simplificada fue creado en el marco de la Ley Provincial N° 11.089 y tiene como objetivo impulsar nuevas inversiones productivas y fortalecer el desarrollo industrial en la provincia, mediante un esquema ágil que facilita el acceso a incentivos fiscales para proyectos industriales radicados en Córdoba.

Entre otros aspectos, el régimen busca acompañar el crecimiento de las empresas industriales, promover el agregado de valor y generar más empleo en el sector productivo cordobés.

Las industrias interesadas en acceder al programa pueden realizar la inscripción de manera online a través de la plataforma digital de la Dirección General de Rentas.