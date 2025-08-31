Docentes reflexionarán sobre enseñanza de las Ciencias Naturales en la renovación curricular

El Ministerio de Educación, a través de la Subdirección de Desarrollo Curricular y Acompañamiento Institucional de la Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, invita a docentes de Educación Inicial, Primaria, Secundaria y Educación Superior a participar de la propuesta Comunidades de aprendizaje desde el currículum: Club de Lectura de Ciencias Naturales.

Durante septiembre y octubre, las y los docentes participantes reflexionarán sobre la enseñanza de las Ciencias Naturales en el marco de la renovación curricular, construyendo estrategias para enriquecer sus prácticas y promover aprendizajes significativos en sus estudiantes.

Los Clubes de Lectura combinan instancias asincrónicas y sincrónicas, con envío de cartas al lector y lectora, diálogo virtual y actividades finales, para propiciar un espacio de análisis colectivo y polifónico sobre los campos curriculares involucrados.

En el marco del Programa TransFORMAR@Cba, Curriculum Córdoba invita a co-construir un currículum vivo, democrático y participativo, donde se entraman acuerdos sustantivos sobre lo que la escuela debe transmitir a las nuevas generaciones cordobesas.

Bajo esa premisa, las Comunidades de Aprendizaje desde el currículum constituyen un dispositivo de formación docente y acompañamiento institucional orientado al diálogo entre docentes para avanzar en procesos de apropiación y enriquecimiento del currículum desde la diversidad presente en las escuelas de la Provincia.

“Desde el Ministerio de Educación trabajamos para que cada docente cuente con espacios de formación que fortalezcan sus prácticas y promuevan aprendizajes significativos, acompañando la renovación curricular y el desarrollo integral de nuestros estudiantes”, destacó el ministro Horacio Ferreyra. destacó el ministro de Educación, Horacio Ferreyra.

Por su parte, la subdirectora de Desarrollo Curricular y Acompañamiento Institucional, Natalia González, señaló: “El encuentro entre colegas que habilita el Club de lectura se enriquece al poner en relación las progresiones de aprendizaje de Ciencias Naturales con nuevos aportes de la didáctica específica del campo disciplinar y con las experiencias docentes de distintas escuelas en nuestra provincia”.

Modalidad y acreditación:

El recorrido se iniciará con el envío de una carta al lector por correo electrónico, que invita a reflexionar y profundizar en las lecturas propuestas a partir de su vinculación con las propias prácticas y los materiales de la renovación curricular. Posteriormente, se habilitará un espacio de socialización virtual sincrónico para compartir reflexiones y experiencias entre colegas. Finalmente, se realizará una actividad final colectiva y un ticket de salida individual, que permitirá acreditar 30 horas de formación, en los casos que se cumplan los requisitos.

Inscripción:

La participación es libre y gratuita, requiere inscripción previa, con cupo de 100 inscriptos, y se podrá acreditar en los casos que se cumplan los requerimientos propuestos.

La inscripción se realiza a través del siguiente enlace: Formulario de inscripción

Por consultas y comentarios, pueden comunicarse al correo: consultasformaciondocente@gmail.com