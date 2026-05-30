Donación de Organos y Tejidos: Se incrementó el 30% durante el año 2026

Con motivo de conmemorarse el día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, el Ministerio de Salud informó que durante 2026 aumentó 30% la donación de órganos en Córdoba, según los registros del Ente Coordinador de Ablación e Implante de Córdoba (Ecodaic).

En lo que va de este año, se realizaron 39 operativos de donación de órganos y tejidos en la provincia, de los cuales 29 fueron donantes de órganos y 10 de tejido corneal. Además, se procuraron 71 órganos y 36 córneas.

De acuerdo a la información sistematizada por Ecodaic, en el mismo periodo de 2025 se habían registrado 22 donantes de órganos.

Asimismo, vale destacar que más de 100 trasplantes fueron posibles en el país gracias a los y las donantes de nuestra provincia. Esto respalda el trabajo de los equipos médicos y las acciones de capacitación que el Ecodaic sostiene para fortalecer la donación.

La directora del Ecodaic, Romina Quiroga, explicó que este avance responde a una mejora en los procesos de detección de donantes generada a través de las Unidades de Procuración Hospitalaria (UHPROT), servicios que se están implementando en los efectores públicos y privados de la provincia. «Esto permite fortalecer la actividad, jerarquizarla y hacerla propia en cada centro de salud», señaló.

Además, la referente destacó el creciente interés en la capacitación profesional de los equipos de salud: “Actualmente, hay más de 90 profesionales realizando la formación anual que dicta el Incucai en procuración de órganos y tejidos para trasplante. Este trayecto, que el organismo nacional brinda desde hace años, cuenta cada vez con más interesados en nuestra provincia, lo que demuestra un compromiso renovado por parte del personal sanitario”.

En ese sentido, la directora convocó a los actuales y futuros profesionales de la salud de todos los niveles a involucrarse con la temática: “Buscamos que conozcan esta actividad, que nos acerquemos a trabajar juntos y que se interioricen en los avances científicos, bioéticos y legales que definen a la actividad”.

Finalmente, la funcionaria recordó el marco normativo vigente: “Argentina cuenta con la Ley 27.447, conocida como ‘Ley Justina’, que garantiza el derecho de los ciudadanos a manifestar su voluntad hacia la donación de órganos y tejidos tras el fallecimiento.

Esta ley también exige a los equipos de salud respetar estrictamente esa decisión. Respetar esa voluntad es clave, porque después de la muerte se pueden generar nuevas oportunidades de vida para aquellas personas que se encuentran en lista de espera”.

Sin donantes, no hay trasplantes

En cuanto a la actividad de trasplantes en la provincia, se registraron un total de 176 procedimientos, 105 de órganos y 71 de córneas.

Históricamente, Córdoba se ha consolidado como uno de los polos sanitarios más importantes del país y un referente absoluto en la región. Su ubicación estratégica en el centro del territorio nacional, sumada a la excelencia y especialización de sus profesionales, la convierten en el nodo de derivación por excelencia para las provincias del Noroeste Argentino (NOA) y de la región de Cuyo.

Actualmente, 9.661 argentinos y argentinas esperan un trasplante de órganos o tejidos, 900 son cordobeses. Centros de salud que participaron en los procesos de donación: Hospitales públicos: Hospital Córdoba, Hospital San Antonio de Padua (Río Cuarto), Hospital Misericordia, Hospital de Niños, Hospital Municipal de Urgencias, Hospital Pasteur (Villa María), Hospital Nuevo San Roque, Hospital José Antonio Cevallos (Bell Ville), Hospital Tránsito Cáceres de Allende, Hospital Regional de Villa Dolores.Clínicas privadas: Sanatorio Allende, Hospital Privado, Clínica Vélez Sarsfield, Clínica Reina Fabiola, Hospital Italiano, Policlínico Policial.

Actividades por el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos

Con motivo de esta efeméride, el Ecodaic llevó a cabo diversas actividades en toda la provincia destinadas a promover una actitud positiva hacia la donación.

Como eje central, este sábado se relanzará la campaña provincial «Elegí ser donante», invitando a la comunidad a interactuar en redes sociales.

En sintonía, los edificios públicos provinciales se iluminarán de verde en homenaje a los donantes y como símbolo de esperanza para quienes aguardan un trasplante.