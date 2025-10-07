Durante todo el mes de octubre: Concientizar de la importancia del cuidado de la Salud Bucal

En el mes de la Odontología Latinoamericana, bajo el lema “Cuidar tu boca es cuidar tu salud”, el Ministerio de Salud, a través del Departamento de Odontología, llevará adelante distintas propuestas en todo el territorio provincial.

En conjunto con los servicios de Odontología de hospitales de Capital e Interior, el Instituto Provincial de Odontología y entidades públicas y privadas, el Departamento llevará a cabo actividades con el objetivo de garantizar un acceso equitativo a servicios de atención bucodental esenciales, que sean seguros, eficaces, de calidad y accesibles para toda la población. Accede a la grilla completa en el siguiente link.

Otras actividades estarán organizadas conjuntamente a entidades como el Círculo, el Colegio y la Federación Odontológicas; la Municipalidad de Córdoba; el Ministerio de Educación; la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica de Córdoba, y otras instituciones públicas y privadas, a través de la Comisión Interinstitucional Provincial de Entidades Odontológicas.

En este marco, este viernes 3 en el CPC de Villa El Libertador, de 10 a 16 horas, tendrá lugar la actividad central de la campaña organizada por la comisión. La jornada ofrecerá propuestas educativas, culturales y recreativas para promover hábitos de higiene bucal y cuidados para prevenir distintas enfermedades.

Además, se llevarán a cabo diferentes actividades de autocuidado en salud bucal en diversos espacios destinados a toda la comunidad, y de formación, para profesionales de la salud. Consulta la grilla aquí.

Importancia de la salud bucal

Tener la boca, los dientes y las encías sanas son aspectos claves para una vida saludable, y es un aspecto clave en la salud integral.

Para esto, es muy importante seguir hábitos de higiene desde temprana edad; realizar visitas odontológicas con regularidad de acuerdo a cada etapa de la vida, sostener una alimentación equilibrada, y una apropiada higiene de los dientes.

Al respecto, Carolina Isla, del Departamento de Odontología destacó: “El cuidado de nuestra boca empieza en casa cepillando los dientes todos los días. Además, es importante visitar al odontólogo periódicamente. Autocuidarnos es querernos, es sembrar salud para toda la vida”.

Respecto al cepillado, es necesario realizarlo durante dos minutos, al menos dos veces al día, usando pasta dental con flúor e hilo dental. A su vez, es importante enjuagar el cepillo y cambiarlo cada 3 meses.

Entre los principales factores de riesgo que afectan a la salud bucal se encuentran la ingesta excesiva de azúcar, bebidas azucaradas y alimentos ultra procesados, el alto consumo de tabaco y alcohol, la falta de higiene dental y algunos hábitos perjudiciales como morder los labios, las uñas u objetos, cortar hilos o cintas y destapar botellas con los dientes.

Ante los siguientes síntomas o signos de alerta, se debe realizar una consulta: dolor al consumir bebidas o comidas frías o calientes, sangrado de las encías, movilidad, alteración de color o posición de las piezas dentarias y aparición de cambios en las mucosas que recubren la boca, como bultos, manchas o llagas que no cicatrizan.

Para realizar consultas, podés contactarte con el Departamento de Odontología vías correo electrónico : dptoodontologiacba@gmail.com