ECOS: Fortalece la participación estudiantil en las escuelas secundarias

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, a través de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, continúa desarrollando el programa Espacio de Consulta y Opinión Estudiantil sobre políticas socioeducativas (ECOS). En esta oportunidad, llevó adelante una capacitación provincial virtual, transmitida en vivo por el canal oficial de YouTube de la cartera educativa, con el objetivo de brindar herramientas y orientaciones para la implementación de una nueva instancia de consulta estudiantil en las escuelas secundarias.

El encuentro estuvo destinado a equipos directivos, docentes y representantes de Centros de Estudiantes de 4.º a 7.º año de instituciones educativas de gestión estatal y privada de los 26 departamentos provinciales.

La iniciativa busca fortalecer la participación de las y los estudiantes en el ámbito escolar, promoviendo espacios de intercambio y reflexión sobre cuatro programas provinciales: el Boleto Educativo Cordobés (BEC), el PAICor, el Programa Primer Paso (PPP) y Bienestar Educativo (Bienestar CBA).

En este sentido, la secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, Claudia Maine, destacó: “ECOS es una propuesta que pone en valor la voz de las y los estudiantes y les brinda la oportunidad de conocer, analizar y expresar sus opiniones sobre programas que forman parte de su vida cotidiana. Queremos que las escuelas sigan siendo espacios donde los jóvenes puedan participar, intercambiar ideas y construir propuestas que contribuyan a mejorar las políticas socioeducativas de nuestra provincia”.

Una propuesta construida con la participación de estudiantes

Durante la transmisión, el equipo técnico del Programa Relaciones Estudiantiles presentó las principales características de esta nueva etapa de ECOS y compartió las orientaciones para su desarrollo en las instituciones educativas.

La propuesta de consulta es resultado de un proceso previo de intercambio y construcción colectiva, que contó con la participación de 116 representantes estudiantiles de 58 escuelas de toda la provincia, junto a autoridades responsables de los programas provinciales involucrados.

En aquella instancia, las y los jóvenes compartieron sus experiencias, identificaron necesidades y elaboraron alternativas de mejora que ahora serán puestas a consideración de estudiantes de las escuelas secundarias cordobesas.

De esta manera, ECOS continúa consolidándose como un espacio de escucha y participación, que reconoce a las y los estudiantes como protagonistas de la vida escolar y promueve su intervención activa en la construcción de propuestas.

Cómo se desarrollará la consulta estudiantil

Durante la capacitación virtual se brindaron precisiones sobre los aspectos organizativos y pedagógicos que deberán contemplar las instituciones para llevar adelante esta instancia de participación.

Entre las principales orientaciones se destacan:

Conformación de equipos de coordinación: cada escuela constituirá un equipo integrado por hasta tres docentes, preferentemente de Ciencias Sociales o Humanidades, y entre tres y cinco estudiantes pertenecientes al Centro de Estudiantes o representantes elegidos por sus pares.

cada escuela constituirá un equipo integrado por hasta tres docentes, preferentemente de Ciencias Sociales o Humanidades, y entre tres y cinco estudiantes pertenecientes al Centro de Estudiantes o representantes elegidos por sus pares. Fechas y modalidad de participación: se sugiere desarrollar la jornada de consulta entre el 26 y el 30 de octubre. Durante esta instancia, las y los estudiantes podrán expresar sus opiniones sobre los programas provinciales y seleccionar las propuestas de mejora que consideren prioritarias, mediante un instrumento de consulta individual denominado Boleta Única de Consulta Estudiantil.

se sugiere desarrollar la jornada de consulta entre el 26 y el 30 de octubre. Durante esta instancia, las y los estudiantes podrán expresar sus opiniones sobre los programas provinciales y seleccionar las propuestas de mejora que consideren prioritarias, mediante un instrumento de consulta individual denominado Boleta Única de Consulta Estudiantil. Registro y sistematización de aportes: una vez finalizada la actividad, cada institución registrará los resultados en un formulario digital unificado. La información recopilada permitirá elaborar un informe provincial que será compartido con las autoridades correspondientes para contribuir al análisis y fortalecimiento de los programas abordados.

Esta metodología busca favorecer una experiencia de aprendizaje vinculada con la participación, la expresión de opiniones, el respeto por las distintas perspectivas y la construcción colectiva de propuestas.

Acompañamiento docente y materiales disponibles

Como parte del acompañamiento pedagógico e institucional, el Ministerio de Educación otorgará una certificación de 20 horas a las y los docentes que coordinen y acompañen el desarrollo de la consulta estudiantil en sus escuelas.

Asimismo, la grabación de la capacitación virtual, los dosieres técnicos, los videos explicativos y el modelo descargable de la Boleta Única de Consulta Estudiantil se encuentran disponibles en la descripción del video publicado en el canal oficial de YouTube del Ministerio de Educación de Córdoba.

Estas herramientas permitirán que los equipos institucionales organicen la propuesta y acompañen a las y los estudiantes durante las distintas etapas de participación.

Con la continuidad de ECOS, el Ministerio de Educación reafirma su compromiso con una escuela secundaria que promueva la escucha, el diálogo y la participación activa de las juventudes, reconociendo sus aportes como parte fundamental de los procesos de mejora educativa.