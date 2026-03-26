Educación: Agenda orientada a fortalecer la construcción de ciudadanía democrática en escuelas

En el marco de los 50 años del inicio de la última dictadura cívico-militar en Argentina, el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba lleva adelante una agenda de acciones orientadas a fortalecer la construcción de ciudadanía democrática en las escuelas, en consonancia con la conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, establecido por la Ley Nacional N° 26.085.

Desde la sanción de esta normativa en 2002, el sistema educativo asume el desafío de abordar el pasado reciente desde una perspectiva crítica y reflexiva.

En Córdoba, este trabajo trasciende la efeméride y se consolida como un eje estratégico de la política educativa provincial, en línea con lo establecido por la Ley N° 9.870, que promueve la formación de ciudadanos comprometidos con el orden democrático, la justicia social y el ejercicio pleno de los derechos.

En este sentido, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, expresó: “Como parte del gobierno que lidera Martín Llaryora, asumimos la responsabilidad histórica de que la escuela sea el espacio donde la memoria se transforme en un aprendizaje activo y transformador.”

“A medio siglo del golpe, nuestro deber es asegurar que la verdad histórica sea el cimiento de la identidad de nuestros estudiantes. No recordamos por nostalgia, sino por derecho: educar en libertad es la única garantía institucional para que el ‘Nunca Más’ sea una realidad viva en cada rincón de nuestra provincia”, completó.

La conmemoración invita a renovar las prácticas pedagógicas y a abrir espacios de diálogo en las aulas, promoviendo preguntas que interpelen a estudiantes, docentes y comunidades: cómo construir memoria, cómo abordar el terrorismo de Estado desde la escuela y qué vínculos se pueden establecer entre la educación y la construcción de una sociedad más justa y democrática.

Para acompañar este trabajo, el Ministerio pone a disposición una serie de recursos y materiales pedagógicos destinados a fortalecer las propuestas educativas en todos los niveles y modalidades.

Más información y materiales:

https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/SFI/DGBE/SPDyC/ed-intercultural-memoria.php