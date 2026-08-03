Educación: Consolidan política integral para regular uso de Teléfonos Celulares y otros dispositivos

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba consolida una política integral para regular el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos digitales en las escuelas de los niveles obligatorios, con el objetivo de fortalecer los aprendizajes, proteger el bienestar de estudiantes y docentes y promover una convivencia saludable en los entornos educativos.

En ese marco, el uso de teléfonos celulares dentro de las instituciones educativas está permitido únicamente con fines pedagógicos, bajo la planificación de los docentes y de acuerdo con los Acuerdos Escolares de Convivencia (AEC) de cada establecimiento.

La medida busca aprovechar el potencial educativo de las tecnologías, evitando al mismo tiempo los usos que generan distracciones, afectan la concentración, deterioran la convivencia escolar o vulneran derechos de estudiantes y docentes.

Durante 2025 y el primer semestre de 2026, el 100% de las instituciones educativas de Córdoba actualizó sus Acuerdos Escolares de Convivencia, incorporando pautas específicas para regular el uso de dispositivos digitales según la edad de los estudiantes y las características de cada comunidad educativa.

Entre las principales disposiciones se establece la prohibición de grabar, fotografiar o difundir imágenes, videos o audios dentro de la escuela sin la autorización de los equipos directivos y de las personas involucradas. También se prohíbe cualquier utilización de dispositivos tecnológicos que afecte la privacidad, vulnere derechos o exponga a estudiantes, docentes o integrantes de la comunidad educativa.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, sostuvo: “La escuela debe enseñar también cómo usar la tecnología de manera inteligente y responsable. No se trata de prohibir los celulares, sino de garantizar que estén al servicio de los aprendizajes y no interfieran con ellos. Regular su uso es una decisión pedagógica, pero también una política de cuidado para nuestros estudiantes y docentes.”

La política provincial también contempla una fuerte estrategia de formación y sensibilización para abordar los desafíos de la convivencia digital. Durante 2026, temáticas como el ciberacoso, las apuestas en línea, la violencia en entornos digitales y el uso excesivo de pantallas fueron trabajadas en el Congreso Provincial de Educación, en las 230 Rondas de Familias y en los 11 Foros Regionales de Estudiantes, promoviendo acuerdos entre el Estado, las escuelas y las familias para fortalecer el bienestar digital.

Además, el Ministerio pone a disposición de docentes, estudiantes y familias distintos espacios de orientación y acompañamiento profesional para intervenir ante situaciones vinculadas con la convivencia y el cuidado en los entornos digitales.

Canales de atención

0800 Escucha y Orientación Educativa: 0800-777-3728.

Equipos Profesionales de Acompañamiento Educativo (EPAE): (0351) 446-2400, interno 2514.

Programa de Convivencia Escolar y Buen Trato: (0351) 446-2400.

Programa de Educación Sexual Integral (ESI): (0351) 446-2400, interno 2516.

Programa de Cuidados y Prevención de los Consumos en la Escuela: (0351) 446-2400, interno 2506.

Con esta política, Córdoba continúa consolidando un modelo educativo que integra las tecnologías digitales desde una perspectiva pedagógica, promoviendo un uso responsable, seguro y consciente que contribuya a mejorar los aprendizajes y a cuidar a toda la comunidad educativa.