Educación fortalece la formación docente en Inteligencia Artificial (IA)

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba continúa fortaleciendo la formación docente en Inteligencia Artificial (IA) como parte de una estrategia integral orientada a garantizar más y mejores aprendizajes en las escuelas cordobesas. A través de la Dirección de Tecnología en la Educación y del programa TecnoPresente, dependientes de la Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, se impulsan propuestas formativas gratuitas, federales y situadas destinadas a docentes y equipos directivos de todos los niveles y modalidades.

Estas acciones forman parte de una política educativa sostenida desde 2024, impulsada por el gobernador Martín Llaryora, que posiciona a Córdoba como una de las provincias con mayor desarrollo en formación docente vinculada a tecnologías emergentes e innovación pedagógica.

Actualmente, más de 3.600 docentes y directivos se encuentran cursando distintas instancias de capacitación vinculadas al uso pedagógico, institucional y estratégico de la IA. Las propuestas incluyen modalidades presenciales, híbridas y virtuales, con espacios sincrónicos, acompañamiento institucional y webinarios especializados.

Entre las formaciones que se desarrollan este año se destacan “IA para equipos directivos: claves tecnológicas y uso estratégico”, “Abordaje de la IA en el aula. Acompañamiento institucional situado”, “Educar en tiempos de IA” y “Fundamentos de la inteligencia artificial para ampliar horizontes culturales”.

Estas acciones forman parte de una política sostenida que comenzó en 2024 y que ya permitió formar y certificar a más de 6.200 docentes y directivos provinciales en competencias vinculadas a IA y educación. A ello se suman miles de visualizaciones registradas en jornadas pedagógicas, webinarios y transmisiones impulsadas por el Ministerio, consolidando el interés creciente de la comunidad educativa por estas temáticas emergentes.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó: “La formación docente continua, gratuita, situada y de calidad es una decisión estratégica de nuestra política educativa provincial. Los avances tecnológicos y la inteligencia artificial nos interpelan a fortalecer la enseñanza y a generar más oportunidades de aprendizaje para nuestros estudiantes, siempre con una mirada ética, crítica y profundamente humana”.

En la misma línea, la secretaria de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, Gabriela Peretti, remarcó: “La inteligencia artificial requiere un posicionamiento pedagógico claro. Por eso promovemos propuestas que ayuden a docentes y directivos a comprender sus alcances, desafíos y oportunidades, priorizando siempre el pensamiento crítico, la creatividad y el sentido educativo de las tecnologías”.

Por su parte, el director de Tecnología en la Educación, Gabriel Scarano, sostuvo que “la IA plantea desafíos pedagógicos, institucionales y éticos que requieren acompañamiento y formación específica. Nuestro objetivo es brindar herramientas concretas para que las escuelas puedan abordar estas transformaciones desde una perspectiva educativa integral”.

Además, el Ministerio proyecta superar los 15 mil docentes formados en Inteligencia Artificial durante 2026 y avanzar con nuevas jornadas regionales, conversatorios y espacios de intercambio sobre el uso de la IA en entornos educativos, promoviendo una apropiación pedagógica crítica, ética y situada de estas tecnologías en toda la provincia.

También para este 2026, se prevé desarrollar al menos ocho nuevas propuestas formativas. Las capacitaciones continuarán articulándose a través del Sistema de Formación Permanente, en conjunto con institutos superiores, universidades y organizaciones educativas de toda la provincia.

En el marco del Plan de Desarrollo Educativo Provincial 2024-2027, la formación docente continua constituye uno de los pilares centrales para acompañar la transformación educativa y fortalecer las trayectorias escolares en toda Córdoba.