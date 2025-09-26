Educación: Ofrecen taller de formación docente vinculada a la IA

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Tecnología en la Educación de la Secretaría de Innovación, Desarrollo profesional y Tecnologías en Educación, en colaboración con la organización Movilizatorio y su proyecto Digimente, ofrecen, gratuitamente, el taller de formación docente Introducción a la inteligencia artificial en la práctica docente.

El taller consta de video-lecciones que recorren diversos contenidos, desde la definición y los tipos de inteligencia artificial, hasta los usos, posibilidades, retos y limitaciones que la IA supone para la tarea docente. La propuesta formativa fomenta la adquisición de habilidades digitales básicas asociadas a la exploración de herramientas y recursos con inteligencia artificial.

“El gobernador Martín Llaryora nos marca con claridad que la educación debe estar en sintonía con los tiempos que vivimos, y este taller es una muestra concreta de cómo avanzamos en esa dirección. Queremos que nuestras y nuestros docentes se apropien de la inteligencia artificial como una herramienta pedagógica, con sentido crítico, para potenciar la enseñanza y el aprendizaje en las aulas cordobesas”, destacó el ministro de Educación, Horacio A. Ferreyra.

El principal objetivo es potenciar la apropiación pedagógica de la tecnología en los educadores. En su conjunto, la propuesta apuesta a favorecer una actitud positiva ante la entrada de la tecnología en el aula, y en particular de la inteligencia artificial, desde un sentido pedagógico y sin resignar la actitud crítica, identificando y reflexionando sobre sus potencialidades didácticas.

Por su parte, Gabriel Scarano, director de Tecnología en la Educación, expresó: “Este taller tiene dos aspectos muy relevantes a destacar. Por un lado, su temática: La Inteligencia Artificial, es una tecnología emergente que nos interpela fuertemente como comunidad educativa. Por otro lado, su formato autoasistido que permite a los docentes interesados realizarlo a su propio ritmo”.

La modalidad de cursado es completamente virtual y autodirigida. Dicha participación permite acreditar 10 horas para docentes en la Red Provincial de Formación Docente Continua de la provincia de Córdoba.

Los docentes interesados pueden inscribirse hasta el 30 de septiembre o hasta agotar el cupo a través de la página web del Ministerio de Educación Así mismo, a partir del 3 de octubre, los inscriptos podrán acceder al aula virtual en el Campus Virtual Educación, a través de CiDi (Ciudadano Digital); y realizar la formación hasta el 31 de octubre.

Para obtener más información sobre esta propuesta se puede visitar el documento base.

Por consultas e inquietudes comunicarse vía mail a tecnopresente.enelaula@me.cba.gov.ar