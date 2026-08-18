Educación: Presentan Ciclo de Formación Docente para la Enseñanza del Inglés. 

El Ministerio de Educación, a través de la Unidad de Certificación de Competencias en Lenguas Extranjeras (UCCLE), perteneciente a la Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, presenta el Ciclo de Formación Docente para la Enseñanza del Inglés.

La propuesta formativa se enmarca en las acciones que lleva cabo la Unidad de Certificación de Competencias en Lenguas Extranjeras (UCCLE) —dentro del Programa TransFORMAR@Cba— para el fortalecimiento e intensificación de la enseñanza de la Lengua Extranjera Inglés en el sistema educativo provincial.

Al respecto, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, expresó: “Fortalecer la enseñanza del inglés es ampliar las oportunidades de aprendizaje de nuestros estudiantes y, al mismo tiempo, acompañar a los docentes con herramientas actualizadas para los desafíos educativos actuales”.

“Este ciclo busca generar espacios de formación que lleguen a todo el territorio provincial y que contribuyan a enriquecer las prácticas de enseñanza desde perspectivas innovadoras, situadas y de calidad”, completó.

Por su parte, Gabriela C. Peretti, secretaria de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, mencionó: “En el marco del Programa TransFORMAR@Cba, concebimos la formación continua como un eje central para la innovación pedagógica. Poner a disposición de nuestras y nuestros docentes instancias de formación gratuitas, virtuales y de alta calidad es clave para fortalecer la enseñanza del inglés en toda la Provincia”.

Pablo Carpintero, coordinador de la Unidad de Certificación de Competencias en Lenguas Extranjeras, expresó: “Este ciclo de formación docente continua surge del trabajo articulado con universidades e institutos de formación docente de nuestra provincia y nos permite acercar a los docentes de inglés propuestas de formación diversas, actuales y vinculadas con los desafíos concretos de la enseñanza”.

Sobre los cursos

La formación es virtual con encuentros sincrónicos; cada curso permite certificar 30 horas y está destinada a profesores/as de inglés y a docentes que actualmente se desempeñan a cargo de espacios curriculares de la materia.

El Ciclo de Cursos se compone de 6 instancias formativas, que se desarrollarán durante el segundo cuatrimestre. Las inscripciones a cada curso se habilitarán en las fechas indicadas:

Integración de la IA en las prácticas comunicativas e interculturales de la Enseñanza de Inglés como Lengua Extranjera.

Este taller invita a explorar el potencial de la inteligencia artificial para fortalecer la enseñanza del inglés desde un enfoque comunicativo, intercultural e inclusivo. Los participantes conocerán herramientas, criterios y estrategias para integrar la IA de manera crítica, ética y situada en la planificación, la enseñanza y la evaluación.

Inscripción: abierta hasta el 21/08.

Inicia: semana del 24/08

Aspectos léxicos en la adquisición de una Lengua Segunda.

El seminario aborda los principales aspectos relacionados con la adquisición y enseñanza del léxico en una segunda lengua. Se trabajarán conceptos vinculados con la gramática universal, la morfología, las relaciones léxicas, las colocaciones y estrategias para la enseñanza del vocabulario desde enfoques contextualizados, articulando la reflexión teórica con el diseño de propuestas didácticas.

Inscripción: 17/08 al 24/08

Inicia: semana del 31/08

La literatura infantil y el aula de Inglés como Lengua Extranjera en la Educación Inicial y Primaria.

Una propuesta para incorporar la literatura infantil como recurso para la enseñanza del inglés en los niveles inicial y primario. El curso ofrece herramientas teóricas y estrategias didácticas para promover experiencias de lectura, oralidad y escritura creativa que favorezcan el aprendizaje de la lengua desde una perspectiva lúdica, intercultural y significativa.

Inscripción: 31/08 al 07/09.

Inicia: semana del 14/09

Evaluar para transformar: evaluación auténtica y retroalimentación en la clase de inglés.

Esta propuesta ofrece herramientas para revisar y fortalecer las prácticas de evaluación en la clase de inglés desde un enfoque de evaluación auténtica y retroalimentación formativa. A través de la reflexión y el diseño colaborativo, promueve estrategias de evaluación situadas, coherentes con los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Inscripción: 07/09 al 14/09

Inicia: semana del 21/09

La perspectiva intercultural en la clase de inglés: análisis y adaptación de materiales para la enseñanza.

El curso propone reflexionar sobre la interculturalidad como eje de la enseñanza del inglés y desarrollar criterios para analizar, seleccionar y adaptar materiales didácticos. A partir del trabajo colaborativo y del intercambio de experiencias, promueve propuestas contextualizadas que fortalezcan prácticas de enseñanza críticas y significativas.

Inscripción: 21/09 al 28/09

Inicia: semana del 5/10

El enfoque cognitivo prototípico y la enseñanza del inglés: conectando ambos mundos en clave contrastiva.

Este curso propone explorar el Enfoque Cognitivo Prototípico y su articulación con una perspectiva contrastiva entre el inglés y el español. A partir del análisis de usos auténticos de la lengua, invita a profundizar la reflexión sobre el funcionamiento del inglés y a enriquecer las prácticas de enseñanza desde nuevas herramientas conceptuales y didácticas.

Inscripción: 19/10 al 26/10

Comienza: semana del 2/11