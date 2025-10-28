Educación: Presentaron programa (COAJ) para combatir el odio y el antisemitismo

En el marco de las políticas de promoción de la convivencia y el respeto en el ámbito escolar, el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba recibió a la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y la Anti-Defamation League (ADL). Allí se presentó el programa educativo COAJ: Combatiendo el Odio y el Antisemitismo Juntos. Esta iniciativa, desarrollada en colaboración entre DAIA y ADL, busca fortalecer la educación en valores y prevenir expresiones de odio y discriminación en las aulas.

En la reunión participó el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, la secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, Claudia Maine, el presidente de DAIA Córdoba, Adrián Ganzburg, la Coordinadora de Educación de América Latina de ADL, Marjorie Steinman, y las representantes de ADL y DAIA, Dalit Hojman y Sofía Eijis.

La ADL (Anti-Defamation League), una de las organizaciones internacionales más antiguas en la lucha contra el discurso de odio y la discriminación, fue fundada en 1913 en Estados Unidos y colaboró estrechamente en el desarrollo de este recurso. El programa COAJ, desarrollado en colaboración con el Museo Judío de Chile, se ofrece de manera gratuita a todas las instituciones educativas de la provincia interesadas, reafirmando el compromiso conjunto del Ministerio de Educación, DAIA y ADL con la educación para la paz, la convivencia y la inclusión.

El programa COAJ es una experiencia de aprendizaje digital e interactiva especialmente diseñada para estudiantes de nivel secundario. A través de cuatro módulos dinámicos, los jóvenes son invitados a explorar y reflexionar sobre los estereotipos y prejuicios, a analizar las distintas manifestaciones del antisemitismo y a desarrollar herramientas concretas para actuar como aliados frente a cualquier forma de discriminación que se presente en su entorno. Cada módulo incluye testimonios de jóvenes latinoamericanos, lo que ofrece una mirada cercana y contextualizada a la realidad regional.

El Ministro de Educación Horacio Ferreyra subrayó la importancia de la prevención y la formación integral: “La educación es la principal herramienta contra la discriminación. Este recurso no solo informa, sino que promueve la empatía y dota a nuestros jóvenes de las habilidades necesarias para desarticular los discursos de odio desde el diálogo y el respeto mutuo. Es fundamental que la escuela tome un rol activo en la construcción de una sociedad más justa y plural”.

Por su parte, Marjorie Steinman, afirmó que “COAJ es una innovadora experiencia de aprendizaje digital para aprender sobre la identidad judía y el antisemitismo como lente para combatir los discursos de odio, generando empatía y respeto y educando en los valores que queremos para la comunidad educativa de Córdoba”.